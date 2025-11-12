Ricardo Caruso Lombardi, contra todos: su guerra con Espinoza y "lo que le están haciendo a Godoy Cruz"

Ricardo Caruso Lombardi atraviesa el momento más caliente de su guerra contra los actuales dirigentes de la AFA y contra el arbitraje del fútbol argentino . Este fin de semana, todo explotó a raiz de las declaraciones del árbitro mendocino Fernando Espinoza , quien dijo de todo respecto al exentrenador y este salió a contestarle.

Este miércoles, Caruso Lombardi habló en MDZ Radio y se refirió a Espinoza , al ascenso de Gimnasia y Esgrima , a la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors y, sobre todo, a la situación de Godoy Cruz , equipo que este fin de semana define su futuro respecto a la continuidad o no en Primera División.

"A Godoy Cruz le apuntaron con un fusil y lo liquidaron con ese gol anulado contra San Martín de San Juan y el penal que no le cobraron en Tucumán. Sumado al penal que le cobraron a Aldosivi, con Espinoza en el VAR. Se la agarraron con Godoy Cruz por lo que dijo Alfredo Cornejo . ¿Qué tiene que ver? Si es el gobernador, no tiene nada que ver con el club. Hay mucha maldad. Lastiman a todo el club, a sus hinchas, a sus jugadores, al cuerpo técnico y esas cosas no se hacen. Igual, ahora le mandaron el único árbitro confiable que es Facundo Tello. Podés ganar o perder, pero es un árbitro derecho", manifestó Caruso.

Por otro lado, se refirió a Espinoza y expresó: "Es triste de una persona de determinada edad lo tengan de caniche. Que te digan: 'Salga como salga el partido salí y matalo a Caruso Lombardi '. Me parece que eso no condice con lo que él habla. Si vos escuchas lo que él habla: 'Este idiota, este que está con el telefonito no puede hablar más después de este partido'. ¿Qué es lo que teníamos que ver de ese partido? Si cobró todo para el mismo equipo. Faltando 10 segundos se le fue todo de las manos".

Y agregó sobre el juez mendocino: "Lo llama el que lo maneja a él, el de Twitter ( Pablo Toviggino ), yo no lo conozco, para mí es un NN. Yo no lo nombre, sé que hace muchos juicios, sé que es constante haciendo juicios. Justo ahora llegó otra denuncia de una persona que no está bien de la cabeza, que vive metiendo cartas documento. Por algo lo hace, siempre escondido. Yo no estoy acostumbrado a toda esta mugre. Yo voy a seguir haciendo lo que me parece y si él quiere seguir siendo caniche del poder, que lo sea".

Al mismo tiempo, contó que "se mudó a San Luis, en Mendoza la gente no lo puede ni ver. Andá a preguntar a San Martín de Mendoza, cuando él fue dirigente, lo que hizo y por qué lo echaron. Con Federico Beligoy no se habla, no tiene relación. Nunca le dan partidos importantes. Lo dejan afuera y por eso él critica, tanto a Federico como a Piedrita (Claudio Tapia). Yo no los nombro porque ya me cansaron con las cartas documento. Él se enojó porque lo sacaron como árbitro internacional y dijo: 'Si ustedes me sacan, yo empiezo a vomitar'. Lo querían sacar directamente del arbitraje porque trata mal a a todo el mundo. Para hacerlo callar, tuvieron que hacer un esfuerzo".

Y cerró: "Fernandito es bravo, traiciona a quien sea y tuvo problemas muy grandes con una persona muy importante del fútbol de Mendoza. Si un tipo está limpio, me la banco, pero está peor que el Riachuelo. No sé cómo puede hablar así tan abiertamente".

Por otro lado, destacó que Nicolás Ramírez, el árbitro elegido por la AFA para todos los encuentros importantes, "era buen tipo, pero ahora lo mandaron por ejemplo para que pierda Independiente Rivadavia la final. Después favoreció a Boca. A Gimnasia de Mendoza le hicieron de todo para que no ascienda con Madryn. Fue un aborto".

El ex DT hace rato se paró en la vereda de enfrente de los actuales conductores del fútbol argentino. Actualmente no dirige ningún club, participa como columnista en TN Deportivo y sus opiniones sobre la AFA y los arbitrajes han tomado mucha relevancia porque ha podido anticipar muchas situaciones polémicas en los torneos de nuestro país.