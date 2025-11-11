El Tomba, la Lepra y un olvidable Clausura: los mendocinos, en el fondo de la tabla

El Tomba y la Lepra le dieron la espalda al Torneo Clausura . Uno por dificultades e incapacidad propia, el otro porque se enfocó en otro objetivo y le salió perfecto. Los datos lo reflejan: Godoy Cruz está último en la Zona B e Independiente Rivadavia , último en la Zona A.

Cada uno disputó 15 encuentros en el semestre por el certamen local. El Tomba ganó uno y la Lepra , dos. Una cosecha demasiado pobre. Godoy Cruz está sufriendo consecuencia inmediatas. Está al borde del abismo y a punto de perder la categoría por esta campaña espantosa. La Lepra , en cambio, tendrá tiempo para recuperarse ya que el Torneo Apertura lo dejó con un buen colchón de puntos para no sufrir.

Sumando el acumulado en el año, a falta de una fecha para el final, el Tomba tiene 28 puntos, contra 40 de la Lepra . De hecho, esos puntos cosechados en la primera mitad de año le permitió al Azul centrarse en el otro objetivo, la Copa Argentina, que conquistó la semana pasada . Justamente por eso, el presente de ambos es muy diferente, más allá de los números del Clausura .

El Tomba deberá ganar y rezar en la última fecha para tener alguna chance de quedarse en la máxima categoría, mientras que la Lepra deberá tomar nota del presente del Tomba y no cometer el mismo error. Independiente jugará la Copa Libertadores 2026 y deberá armarse para estar a la altura en ambas competencias y no sufrir.

El Tomba ha sumado en este Torneo Clausura solamente 11 puntos en 15 partidos: ganó un sólo encuentro, perdió 6 y empató 8. Sólo pudo vencer a Platense , el último campeón pero penúltimo en la zona, en Vicente López.

De hecho, el equipo que este año tuvo cuatro entrenadores -Ernesto Pedernera, Esteban Solari, Walter Ribonetto y Omar Asad- no ha podido ganar en el Feliciano Gambarte, su renovadísimo y hermoso estadio, al que regresó luego de muchísimos años, en julio de 2025.

Independiente Rivadavia en el Clausura

La Lepra, a pesar de estos números en el Clausura, atraviesa el mejor momento de su historia, con la conquista de la Copa Argentina, la primera estrella nacional para el club y para el fútbol de Mendoza.

En el Apertura, clasificó entre los 8 mejores y luego quedó eliminada ante Independiente de Avellaneda. Durante el Clausura, se enfocó en la Copa Argentina y le salió perfecto. Pero debe estar atento para no sufrir el año próximo.

Por el torneo local, de 15 encuentros, ganó 2, empató 7 y perdió 6. Cosechó sólo 12 puntos. Sólo pudo vencer a Barracas Central y a Argentinos Juniors. Cerrará el año de visitante ante Defensa y Justicia.