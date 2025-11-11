El Tomba, la Lepra y un olvidable Clausura: los mendocinos, en el fondo de la tabla
El Tomba y la Lepra no han podido realizar un buen campeonato local y los números lo reflejan. La diferencia entre ambos a pesar del dato aislado.
El Tomba y la Lepra le dieron la espalda al Torneo Clausura. Uno por dificultades e incapacidad propia, el otro porque se enfocó en otro objetivo y le salió perfecto. Los datos lo reflejan: Godoy Cruz está último en la Zona B e Independiente Rivadavia, último en la Zona A.
Cada uno disputó 15 encuentros en el semestre por el certamen local. El Tomba ganó uno y la Lepra, dos. Una cosecha demasiado pobre. Godoy Cruz está sufriendo consecuencia inmediatas. Está al borde del abismo y a punto de perder la categoría por esta campaña espantosa. La Lepra, en cambio, tendrá tiempo para recuperarse ya que el Torneo Apertura lo dejó con un buen colchón de puntos para no sufrir.
Sumando el acumulado en el año, a falta de una fecha para el final, el Tomba tiene 28 puntos, contra 40 de la Lepra. De hecho, esos puntos cosechados en la primera mitad de año le permitió al Azul centrarse en el otro objetivo, la Copa Argentina, que conquistó la semana pasada. Justamente por eso, el presente de ambos es muy diferente, más allá de los números del Clausura.
El Tomba deberá ganar y rezar en la última fecha para tener alguna chance de quedarse en la máxima categoría, mientras que la Lepra deberá tomar nota del presente del Tomba y no cometer el mismo error. Independiente jugará la Copa Libertadores 2026 y deberá armarse para estar a la altura en ambas competencias y no sufrir.
Godoy Cruz en el Clausura
El Tomba ha sumado en este Torneo Clausura solamente 11 puntos en 15 partidos: ganó un sólo encuentro, perdió 6 y empató 8. Sólo pudo vencer a Platense, el último campeón pero penúltimo en la zona, en Vicente López.
De hecho, el equipo que este año tuvo cuatro entrenadores -Ernesto Pedernera, Esteban Solari, Walter Ribonetto y Omar Asad- no ha podido ganar en el Feliciano Gambarte, su renovadísimo y hermoso estadio, al que regresó luego de muchísimos años, en julio de 2025.
Independiente Rivadavia en el Clausura
La Lepra, a pesar de estos números en el Clausura, atraviesa el mejor momento de su historia, con la conquista de la Copa Argentina, la primera estrella nacional para el club y para el fútbol de Mendoza.
En el Apertura, clasificó entre los 8 mejores y luego quedó eliminada ante Independiente de Avellaneda. Durante el Clausura, se enfocó en la Copa Argentina y le salió perfecto. Pero debe estar atento para no sufrir el año próximo.
Por el torneo local, de 15 encuentros, ganó 2, empató 7 y perdió 6. Cosechó sólo 12 puntos. Sólo pudo vencer a Barracas Central y a Argentinos Juniors. Cerrará el año de visitante ante Defensa y Justicia.