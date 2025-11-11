¡Las mejores imágenes de una fiesta eterna! La Lepra celebró el título en el Gargantini

La Lepra celebró anoche en el Bautista Gargantini la obtención de la Copa Argentina con estadio lleno, tras el encuentro ante Central Córdoba.

Alfredo Berti, el gran responsable de este momento de la Lepra.

Independiente Rivadavia cerró anoche el Torneo Clausura en condición de local, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correpondiente a la fecha 15 del certamen. Poco le importó al hincha el 0 a 0 final, ya que todos se acercaron al Bautista Gargantini con el único objetivo de poder celebrar el título obtenido el pasado miércoles.

La Lepra se consagró campeona de la Copa Argentina en el estadio de Instituto de Córdoba, en una final apasionante ante Argentinos Juniors y ayer pudo celebrarlo a estadio lleno, en el Parque General San Martín.

Tras el encuentro, los jugadores fueron ingresando al estilo NBA, uno por uno, y fueron ovacionados por el público que no se movió del Gargantini hasta el final de los festejos. El reconocimiento más grande fue para Alfredo Berti, para Sebastián Villa, Sheyko Studer, Victorio Ramis, Diego Tonetto, Ezequiel Centurión y Luciano Abecasis.

Hubo fuegos artificiales, vuelta olímpica y, por supuesto, estuvo la Copa presente, que fue la gran protagonista y nadie quiso perderse una foto con ella.