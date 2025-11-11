Presenta:

Deportes

|

Fiesta

¡Las mejores imágenes de una fiesta eterna! La Lepra celebró el título en el Gargantini

La Lepra celebró anoche en el Bautista Gargantini la obtención de la Copa Argentina con estadio lleno, tras el encuentro ante Central Córdoba.

MDZ Deportes

Alfredo Berti, el gran responsable de este momento de la Lepra.

Alfredo Berti, el gran responsable de este momento de la Lepra.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Independiente Rivadavia cerró anoche el Torneo Clausura en condición de local, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correpondiente a la fecha 15 del certamen. Poco le importó al hincha el 0 a 0 final, ya que todos se acercaron al Bautista Gargantini con el único objetivo de poder celebrar el título obtenido el pasado miércoles.

La Lepra se consagró campeona de la Copa Argentina en el estadio de Instituto de Córdoba, en una final apasionante ante Argentinos Juniors y ayer pudo celebrarlo a estadio lleno, en el Parque General San Martín.

Te Podría Interesar

Tras el encuentro, los jugadores fueron ingresando al estilo NBA, uno por uno, y fueron ovacionados por el público que no se movió del Gargantini hasta el final de los festejos. El reconocimiento más grande fue para Alfredo Berti, para Sebastián Villa, Sheyko Studer, Victorio Ramis, Diego Tonetto, Ezequiel Centurión y Luciano Abecasis.

Hubo fuegos artificiales, vuelta olímpica y, por supuesto, estuvo la Copa presente, que fue la gran protagonista y nadie quiso perderse una foto con ella.

Las mejores imágenes de la fiesta en el Gargantini

La Lepra festejó el título (1)
La Lepra celebró la Copa Argentina en el Gargantini.

La Lepra celebró la Copa Argentina en el Gargantini.

La Lepra festejó el título (2)
La popular de la Lepra, a pleno.&nbsp;

La popular de la Lepra, a pleno.

La Lepra festejó el título (3)
Los hinchas tambi&eacute;n se acordaron del Tomba.&nbsp;

Los hinchas también se acordaron del Tomba.

La Lepra festejó el título (4)
En la platea no entraba un alma.&nbsp;

En la platea no entraba un alma.

La Lepra festejó el título (5)
El equipo campe&oacute;n, completo.&nbsp;

El equipo campeón, completo.

La Lepra festejó el título (6)
As&iacute; recibi&oacute; el Gargantini a su equipo.&nbsp;

Así recibió el Gargantini a su equipo.

La Lepra festejó el título (7)
Todo el color del p&uacute;blico azul.&nbsp;

Todo el color del público azul.

La Lepra festejó el título (8)
El hincha de la&nbsp; Lepra no par&oacute; ce celebrar el t&iacute;tulo.&nbsp;

El hincha de la Lepra no paró ce celebrar el título.

La Lepra festejó el título (9)
El equipo y la Copa.&nbsp;

El equipo y la Copa.

La Lepra festejó el título (10)
El equipo, la Copa y la gente.&nbsp;

El equipo, la Copa y la gente.

La Lepra festejó el título (11)
Explot&oacute; la tribuna leprosa.&nbsp;

Explotó la tribuna leprosa.

La Lepra festejó el título (12)
El equipo, al ritmo del "Dale, campe&oacute;n".&nbsp;&nbsp;

El equipo, al ritmo del "Dale, campeón".

La Lepra festejó el título (13)
Villa, con la Copa Argentina.&nbsp;

Villa, con la Copa Argentina.

La Lepra festejó el título (14)
Berti y su tranquilidad en medio de los festejos.&nbsp;

Berti y su tranquilidad en medio de los festejos.

La Lepra festejó el título (15)
Diego Tonetto, el referente del plantel.&nbsp;

Diego Tonetto, el referente del plantel.

La Lepra festejó el título (16)
El cuerpo t&eacute;cnico, al encuentro de los jugadores.&nbsp;

El cuerpo técnico, al encuentro de los jugadores.

La Lepra festejó el título (17)
As&iacute; ingres&oacute; el cuerpo t&eacute;cnico de la Lepra.&nbsp;

Así ingresó el cuerpo técnico de la Lepra.

La Lepra festejó el título (18)
Centuri&oacute;n, lesionado y ovacionado.&nbsp;

Centurión, lesionado y ovacionado.

La Lepra festejó el título (19)
Berti, el gran protagonista de la noche.&nbsp;

Berti, el gran protagonista de la noche.

La Lepra festejó el título (20)
Lucho Abecasis con la Copa.&nbsp;

Lucho Abecasis con la Copa.

La Lepra festejó el título (21)
Villa con la Copa, y G&oacute;mez con el duende.

Villa con la Copa, y Gómez con el duende.

La Lepra festejó el título (22)
Sebasti&aacute;n Villa, uno de los m&aacute;s ovacionados por el p&uacute;blico leproso.&nbsp;

Sebastián Villa, uno de los más ovacionados por el público leproso.

La Lepra celebró el título en el Gargantini

La Lepra celebró el título en el Gargantini

Archivado en

Notas Relacionadas