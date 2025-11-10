Presenta:

Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia festejó la Copa Argentina con un empate 0-0 ante Central Córdoba en el Gargantini

Tras consagrarse el miércoles pasado, Independiente Rivadavia igualó ante Central Córdoba de Santiago del Estero y se ubica último en la Zona A del Clausura.

MDZ Deportes

El defensor Alejo Osella intenta desbordar ante la marca de Braian Cufré, defensor del Ferroviario. 

Alfredo Ponce /MDZ
Tras la obtención de la Copa Argentina, el público de Independiente Rivadavia le dio una bienvenida espectacular al equipo de Alfredo Berti. 

@CSIROficial

Independiente Rivadavia empató 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol disputado en el Bautista Gargantini.

