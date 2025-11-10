Independiente Rivadavia festejó la Copa Argentina con un empate 0-0 ante Central Córdoba en el Gargantini
Tras consagrarse el miércoles pasado, Independiente Rivadavia igualó ante Central Córdoba de Santiago del Estero y se ubica último en la Zona A del Clausura.
Independiente Rivadavia empató 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol disputado en el Bautista Gargantini.
El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Central Córdoba