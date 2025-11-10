La decisión de Nico Diez con Chiquito Romero en el duelo ante Belgrano tras la final de la Copa Argentina

La derrota ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina dejó secuelas en Argentinos y Chiquito Romero fue uno de los apuntados por sus errores.

Tras cuatro partidos como titular en el arco de Argentinos Juniors, Nico Diez tomó una drástica decisión con Chiquito Romero.

La final perdida frente a Independiente Rivadavia todavía duele en La Paternal. Más aún para Chiquito Romero, quien fue uno de los grandes señalados por sus errores en los goles del equipo mendocino. El arquero no logró mostrar la jerarquía que lo acompañó en su etapa en Boca y su nivel fue decayendo con el correr de los partidos.

Desde su llegada a Argentinos Juniors, el misionero recibió ocho goles en apenas cuatro encuentros y no consiguió afirmarse en el arco. La actuación en Alta Córdoba, con fallas en el 1-0 y sin eficacia en los penales, marcó un antes y un después en la consideración del cuerpo técnico.

Chiquito Romero perdió el arco luego de cuatro partidos en Argentinos El gol de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia Ante este panorama, Nicolás Diez tomó una decisión fuerte: Gonzalo Siri, arquero surgido de las inferiores, fue el titular este lunes ante Belgrano en La Paternal. Romero, en tanto, esperará su chance desde el banco.

La apuesta del DT busca oxigenar a un equipo golpeado y dar un mensaje claro de que nadie tiene el puesto asegurado. Siri, de apenas 21 años, tuvo su segunda experiencia como titular en Primera y la oportunidad de afianzarse bajo los tres palos.