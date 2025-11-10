Grababa un video con su novia en Barcelona y apareció Messi detrás: "La sorpresa de mi vida"
Lionel Messi volvió a Barcelona por unas horas antes de sumarse a la Selección y protagonizó una escena inesperada con un fanático lo grabó sin querer.
Antes de viajar a Alicante para sumarse a la Selección argentina, Lionel Messi disfrutó de una noche tranquila en Barcelona, la ciudad que marcó su vida deportiva. Pero su presencia no pasó inadvertida: un joven que grababa un video con su novia vivió un momento único cuando, detrás de ellos, apareció el propio Messi caminando junto a Rodrigo De Paul.
El protagonista del video es Nil Domínguez Díaz, quien registraba un contenido romántico para TikTok cuando el campeón del mundo se cruzó por detrás. Al notar quién pasaba, la pareja quedó totalmente paralizada. La secuencia, subida a la red social con la frase “Es una relación bendecida por D10S”, se volvió viral al instante y acumuló millones de visualizaciones.
Te Podría Interesar
Lionel Messi apareció sin querer en un video de TikTok y revolucionó las redes
“Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable”, escribió el joven sobre las imágenes que generaron una ola de comentarios y reacciones de fanáticos de todo el mundo.
Según informó el diario Sport de Barcelona, Messi había aterrizado el domingo en la ciudad catalana junto a De Paul en un vuelo privado desde Estados Unidos. Se alojó en el Hotel Princesa Sofía, con vista directa al Camp Nou, y más tarde salió a cenar a un reconocido restaurante antes de visitar el estadio donde hizo historia.