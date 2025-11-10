Grababa un video con su novia en Barcelona y apareció Messi detrás: "La sorpresa de mi vida"

Lionel Messi volvió a Barcelona por unas horas antes de sumarse a la Selección y protagonizó una escena inesperada con un fanático lo grabó sin querer.

Antes de viajar a Alicante para sumarse a la Selección argentina, Lionel Messi disfrutó de una noche tranquila en Barcelona, la ciudad que marcó su vida deportiva. Pero su presencia no pasó inadvertida: un joven que grababa un video con su novia vivió un momento único cuando, detrás de ellos, apareció el propio Messi caminando junto a Rodrigo De Paul.

El protagonista del video es Nil Domínguez Díaz, quien registraba un contenido romántico para TikTok cuando el campeón del mundo se cruzó por detrás. Al notar quién pasaba, la pareja quedó totalmente paralizada. La secuencia, subida a la red social con la frase “Es una relación bendecida por D10S”, se volvió viral al instante y acumuló millones de visualizaciones.

Lionel Messi apareció sin querer en un video de TikTok y revolucionó las redes El video de la pareja que se encontró a Lionel Messi por la calle. TikTok @nilitus28 "Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable", escribió el joven sobre las imágenes que generaron una ola de comentarios y reacciones de fanáticos de todo el mundo.