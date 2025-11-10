El look de Antonela Roccuzzo que se mimetizó con el estilo de Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi volvieron a brillar juntos. Esta vez fue En Miami, durante el America Business Forum, donde el futbolista fue entrevistado por el alcalde Francis Suárez. La pareja llegó tomada de la mano, irradiando esa complicidad que tanto los caracteriza.

Lionel eligió un traje gris oscuro de rayas finas, con camisa blanca y sin corbata, un look pulido pero tranquilo. Antonela, en sintonía, apostó a un conjunto sastrero negro, compuesto por blazer estructurado y pantalón recto, al que sumó una blusa de encaje que le dio el toque femenino y elegante justo.

Completó su look con stilettos negros, un clutch dorado metalizado y una melena suelta con ondas suaves. El maquillaje lo llevó natural pero luminoso, lo que resaltó su mirada y su sonrisa.