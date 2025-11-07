Antonela Roccuzzo deslumbró en Miami con un look deportivo de lujo: las fotos

Antonela Roccuzzo redefinió el glamour deportivo con su look de Adidas en el Reserve Padel de Miami. ¡Mirá!

Bajo el sol de Miami, Antonela Roccuzzo unió dos de sus pasiones: la moda y el deporte, durante un exclusivo torneo de pádel organizado por Tiffany & Co., la joyería con la que mantiene una colaboración. El evento, celebrado en el elegante complejo Reserve Padel, tuvo competencia y lujo en partes iguales, y Anto se convirtió en el centro de todas las miradas con un look deportivo muy chic.

Desde su llegada a Estados Unidos junto a Lionel Messi y sus tres hijos, Antonela vivió un auténtico renacer profesional. En Miami, su imagen cobró fuerza, y firmó con marcas internacionales, se volvió embajadora de firmas deportivas y se instaló en el universo fashion con naturalidad. En esta ocasión, participó de los dobles junto a la jugadora de pádel cordobesa Vale Abrile, compartiendo buena energía con personalidades como Kelly Piquet, Valentina Ferrer, Camila Coelho, Laura Tobón, Juanpa Zurita y Sebastián Yatra.

El dresscode del evento, aunque deportivo, respiró lujo y Antonela eligió un conjunto de top y falda tableada con calza corta color crema perteneciente a la línea Adidas by Stella McCartney, que combinó con medias blancas y zapatillas al tono. Para la caída del sol, sumó una campera liviana del mismo set, logrando un estilismo equilibrado entre lo funcional y lo trendy. Sin embargo, el detalle que selló el outfit fueron las joyas, luciendo un collar de oro, pulseras delicadas, aretes y un reloj de Tiffany, piezas que quizás no parezcan pensadas para un partido, pero que en el contexto del evento brillaron como protagonistas.

Con el cabello recogido en una colita alta pulida y unos lentes de sol negros con detalles dorados, la rosarina completó un look digno de editorial. Luego, cuando llegó el momento del juego, se quitó las joyas y dejó que la deportista tomara el mando. En redes, por supuesto, compartió los mejores momentos del día con la frase “Match Point”.