Así fue el look de partido de Antonela Roccuzzo: minimalismo fácil de recrear

Crop top de Jacquemus, jean negro y cartera Chanel: mirá la fórmula infalible del estilo elegante sport de Antonela Roccuzzo.

Después de acompañar a Lionel Messi durante la firma de su renovación con el Inter de Miami hasta 2028, Antonela Roccuzzo volvió a decir presente en la cancha, aunque esta vez el protagonismo no lo tuvo el fútbol, sino su look.

Llegó al estadio con un estilismo de prendas simples, materiales nobles y accesorios de lujo. Desde su perfil de Instagram, donde suele compartir sus colaboraciones con marcas internacionales, mostró un look total black firmado por Jacquemus.

El conjunto estuvo compuesto por un crop top de un solo hombro con drapeado lateral y un jean negro de tiro alto y corte wide leg. La elección de la silueta ancha contrastaba con la estructura ajustada del top, logrando ese equilibrio perfecto.

Como accesorios, Antonela sumó stilettos de Balenciaga, de punta afilada y tacón fino, y una de sus carteras más emblemáticas: la mini Flap Bag de Chanel en cuero matelassé con cadena dorada. Es uno de los modelos más codiciados de la maison y ella lo tiene en varios colores, aunque esta vez apostó por el clásico negro con herrajes dorados.

El toque final estuvo en los detalles, luciendo unos aros con brillantes de Tiffany y un reloj Rolex con fondo rosado que completaron el conjunto. Más allá de las marcas, el estilo de su look es fácil de recrear, por lo que sirve perfecto de inspiración.