El pueblo perdido en el sur bonaerense que encanta a los viajeros curiosos
Con menos de 30 habitantes, Villa 7 de Marzo es un pueblo costero escondido en el extremo sur bonaerense. Su historia, sus playas y su tranquilidad lo vuelven un destino ideal para desconectarse.
Villa 7 de Marzo es un pueblo diminuto y encantador, considerado el más austral de la provincia de Buenos Aires. Apenas viven allí unas pocas decenas de personas, y su ambiente sereno lo convierte en un verdadero refugio frente al ruido urbano.
Sus playas, alejadas del turismo masivo, son el punto de encuentro de quienes buscan descanso, silencio y naturaleza.
El nombre del lugar recuerda una batalla ocurrida el 7 de marzo de 1827, cuando un grupo de gauchos y vecinos logró frenar el avance de soldados del Imperio brasileño. Sin embargo, recién en 1993 el sitio se consolidó como una localidad estable, reconocida oficialmente como Villa 7 de Marzo, aunque muchos la conocen también como Balizas.
Un pueblo ideal para disfrutar del mar
La principal atracción del pueblo es su extensa playa, elegida por aficionados al surf, kitesurf y largas caminatas junto al mar. También es un punto privilegiado para la pesca: según la época del año, es posible encontrar pejerreyes, corvinas, pescadillas, gatuzos, cazones, bagres de mar y lenguados.
Aunque su belleza invita a quedarse, Villa 7 de Marzo no cuenta con una infraestructura turística desarrollada. Solo dispone de dos despensas, una sala de primeros auxilios y un hospedaje disponible para quienes desean pasar la noche.
Cómo llegar a Villa 7 de Marzo
Pese a su ubicación remota, el acceso es relativamente sencillo. Desde Carmen de Patagones se llega por el camino Laguna Grande, que bordea el Río Negro hasta su desembocadura en el Mar Argentino. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido total es de unos 937 kilómetros por la Ruta Provincial 51 y luego la Ruta Nacional 3.