El pueblo perdido en el sur bonaerense que encanta a los viajeros curiosos

Con menos de 30 habitantes, Villa 7 de Marzo es un pueblo costero escondido en el extremo sur bonaerense. Su historia, sus playas y su tranquilidad lo vuelven un destino ideal para desconectarse.

Villa 7 de Marzo es un pueblo diminuto y encantador, considerado el más austral de la provincia de Buenos Aires. Apenas viven allí unas pocas decenas de personas, y su ambiente sereno lo convierte en un verdadero refugio frente al ruido urbano.

Sus playas, alejadas del turismo masivo, son el punto de encuentro de quienes buscan descanso, silencio y naturaleza.

El nombre del lugar recuerda una batalla ocurrida el 7 de marzo de 1827, cuando un grupo de gauchos y vecinos logró frenar el avance de soldados del Imperio brasileño. Sin embargo, recién en 1993 el sitio se consolidó como una localidad estable, reconocida oficialmente como Villa 7 de Marzo, aunque muchos la conocen también como Balizas.

villa-7-marzo.jpg Este pueblo, testigo de una batalla olvidada, hoy es refugio de paz y naturaleza. Un pueblo ideal para disfrutar del mar La principal atracción del pueblo es su extensa playa, elegida por aficionados al surf, kitesurf y largas caminatas junto al mar. También es un punto privilegiado para la pesca: según la época del año, es posible encontrar pejerreyes, corvinas, pescadillas, gatuzos, cazones, bagres de mar y lenguados.

Aunque su belleza invita a quedarse, Villa 7 de Marzo no cuenta con una infraestructura turística desarrollada. Solo dispone de dos despensas, una sala de primeros auxilios y un hospedaje disponible para quienes desean pasar la noche.