El pueblo de Córdoba donde el silencio y las sierras invitan a desconectar

En el corazón de la Pampa de Olaén, este pueblo cordobés sorprende con cascadas, arroyos, cerros y una serenidad difícil de encontrar.

En plena Córdoba, rodeado de formaciones rocosas y vegetación serrana, el pueblo de Characato se despliega como un refugio natural donde el tiempo parece detenerse. A solo 130 kilómetros de la capital provincial y cerca de La Falda, este rincón conocido como “Villa del Silencio” ofrece una experiencia distinta: aquí, el murmullo del agua y el canto de los pájaros reemplazan al ruido de la ciudad.

Entre sus atractivos naturales se destacan los arroyos y cascadas que atraviesan el valle, creando escenarios ideales para nadar, caminar o simplemente descansar bajo la sombra de los frutales. La cascada Las Bandurrias es uno de los imperdibles, donde el agua se desliza entre piedras rojizas y forma un espejo perfecto para disfrutar del verano.

Muy cerca del balneario, los cerros Tres Picos y Characato dominan el paisaje. Desde sus miradores es posible ver cóndores andinos sobrevolando las sierras, una postal que resume la esencia salvaje y pura del lugar.

Además de sus paisajes, Characato conserva un valioso patrimonio histórico y espiritual. Su capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro, sencilla y pintoresca, es punto de encuentro para los vecinos y escenario de antiguas leyendas serranas. En los alrededores se hallan más de 150 aleros que fueron utilizados por los comechingones, los primeros habitantes de la región.

La zona invita también a recorrer los senderos en mountain bike, realizar cabalgatas hasta la Cañada del Laurel o visitar la Estancia Jesuítica La Candelaria, a pocos kilómetros del pueblo. Por las noches, el cielo despejado regala un espectáculo de estrellas nítidas, casi al alcance de la mano.