El pueblo de Córdoba que es ideal para un fin de semana de calma total

A una hora de la capital, en el Valle de Calamuchita, un pueblo con calles empedradas, balneario en el arroyo y museo histórico para bajar un cambio.

Amboy está en el Valle de Calamuchita y se destaca por sus calles empedradas, la capilla San José (1885) y un arroyo manso con sombra de monte.

Mañanas silenciosas, calles casi desiertas y paisajes rurales con arroyos y pequeños espejos de agua: los pueblos cordobeses son un imán para quien busca descanso. A poco más de una hora de viaje, a unos 115 km desde la ciudad de Córdoba, existe un pueblo que es perfecto para desconectar. Se trata de Amboy.

En pleno Valle de Calamuchita, sobre la RP 23 y al pie de las Sierras Grandes, Amboy conserva el pulso de otro tiempo. Fachadas de adobe, viejos almacenes y calles empedradas sostienen una tranquilidad que sus vecinos describen como “magia”: la que dejaron los antiguos comechingones, la que despliega la naturaleza y la de quienes nacieron aquí e hicieron de este rincón del sur cordobés un sitio especial.

image Amboy es uno de los pueblos históricos de Córdoba. Turismo Córdoba Qué hacer en este pueblo El arroyo y el balneario de Amboy marcan el plan del verano: agua mansa para refrescarse y, a pasos de la ribera, mesas y asadores para coronar la jornada con un asado bajo la sombra. Más allá del caserío, el murmullo del agua se mezcla con el canto de los pájaros y los aromas del monte. Desde la localidad también se accede al embalse Cerro Pelado, ideal para buceo y actividades náuticas, y se pueden encarar caminatas cortas hacia una caverna cercana.

Un angosto sendero invita a ir más lejos: despierta la curiosidad y, al final, sorprende con un alero de pinturas rupestres y morteros tallados en piedra, legado tangible de los comechingones que habitaron estas sierras.

image Córdoba enamora con sus pequeños pueblos. Turismo Córdoba Huellas de historia (y esa “magia” que todos mencionan) Amboy guarda una historia mayor a su tamaño. Aquí nació en 1800 Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil argentino de 1869. El Museo Histórico Regional que lleva su nombre reúne documentos y objetos para recorrer su vida pública y privada. A pocos metros, la capilla San José —patrono del pueblo— resguarda recuerdos desde 1885; su construcción demandó más de una década y, según la tradición local, fue levantada por una sola persona.