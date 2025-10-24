Este es el pueblo español que fue elegido como uno de los más lindos del 2025
El pueblo español, situado en la isla de Gran Canaria, fue reconocido por la ONU Turismo en el certamen Best Tourism Villages 2025 por su modelo sostenible, su cultura viva y su conexión entre naturaleza y tradición.
El pueblo de Agaete, en la isla de Gran Canaria, España, fue distinguido por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) como el Mejor Pueblo Turístico 2025, convirtiéndose en el primer municipio de Canarias en recibir este galardón. El reconocimiento se entregó el 17 de octubre en Huzhou, China, en el marco del programa Best Tourism Villages by UN Tourism, que celebra su quinta edición.
Este certamen internacional distingue a comunidades rurales que destacan por preservar su patrimonio natural y cultural, promover la sostenibilidad y ofrecer experiencias turísticas auténticas. La ONU busca así impulsar modelos de desarrollo que combinen la protección ambiental con el bienestar local y la innovación en el turismo.
Agaete, donde las montañas se funden con el Atlántico
Enclavado entre montañas volcánicas y el océano, Agaete se caracteriza por sus paisajes de valles fértiles, acantilados y senderos naturales que invitan a recorrer la esencia de la isla. Su identidad se refleja en las tradiciones, la música, la artesanía y una gastronomía que tiene en el café local uno de sus mayores orgullos.
El pueblo alberga las únicas plantaciones de café de Europa, cultivadas en el Valle de Agaete bajo prácticas sostenibles que protegen el suelo, conservan el agua y promueven la biodiversidad. Los visitantes pueden recorrer las fincas, aprender sobre el proceso de cultivo y degustar un producto que se ha convertido en símbolo cultural y económico de la región.
Un modelo de turismo sostenible reconocido por la ONU
Además de su riqueza natural, Agaete se distingue por sus festividades, como la Fiesta de la Rama, que conecta a la comunidad con la tierra y el mar a través de la música, la danza y las tradiciones ancestrales. Estas celebraciones fomentan la economía local, la conciencia ambiental y la transmisión del patrimonio entre generaciones.
El municipio ha sabido equilibrar la conservación con el desarrollo, ofreciendo rutas de senderismo, piscinas naturales y actividades que promueven el contacto directo con la naturaleza sin poner en riesgo su equilibrio. Agaete representa un modelo de pueblo resiliente, donde la sostenibilidad, la cultura y el turismo se entrelazan en perfecta armonía.