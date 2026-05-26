El pueblo entrerriano con casas inglesas y un histórico pasado industrial que si o si hay que conocer

En este pueblo de Entre Ríos , buena parte de la historia todavía se puede leer en las casas, calles y edificios de otra época. Pueblo Liebig creció alrededor de una de las industrias más importantes del litoral argentino y conservó una identidad distinta a la de otras localidades.

La localidad está ubicada sobre la costa del río Uruguay , muy cerca de Colón y del límite con Corrientes. Su origen quedó ligado al frigorífico Liebig’s Extract of Meat Company, una empresa de capitales ingleses que llegó a fines del siglo XIX y transformó por completo la vida de la zona.

El crecimiento del pueblo estuvo directamente conectado con la actividad del frigorífico. Durante décadas, miles de trabajadores vivieron alrededor de la planta industrial y se desarrolló una estructura urbana muy particular, con viviendas obreras, edificios administrativos y servicios organizados alrededor de la fábrica.

Ese pasado todavía define gran parte del paisaje. En Pueblo Liebig siguen apareciendo construcciones de estilo inglés, calles ordenadas y sectores históricos que ayudan a entender cómo funcionaba una de las industrias más importantes del país vinculadas a la exportación de carne y extracto vacuno .

La cercanía con el río Uruguay completa el paisaje de este pueblo con fuerte pasado industrial.

La historia del frigorífico también tiene peso internacional. Los productos elaborados allí llegaron durante años a distintos mercados del mundo, y el desarrollo económico de este pueblo terminó conectado con una red comercial mucho más amplia de lo que su tamaño podría hacer imaginar.

Pero Liebig no quedó detenido únicamente en su costado industrial. El entorno natural, la cercanía con el río Uruguay y el ritmo tranquilo de la localidad le dieron además un perfil turístico más sereno, ideal para escapadas cortas y recorridos históricos.

En los últimos años, el pueblo comenzó a potenciar su valor patrimonial y cultural, con propuestas vinculadas a la memoria industrial, la gastronomía y el turismo histórico. Ese rescate ayudó a que muchas personas descubrieran un rincón bastante diferente dentro del mapa entrerriano.

Por eso Pueblo Liebig funciona como una escapada distinta. Entre casas obreras, pasado inglés y calles tranquilas junto al río, este pueblo de Entre Ríos ofrece una historia que todavía sigue muy visible en cada parte del paisaje.