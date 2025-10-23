"Me siento abochornada", se supo qué declaró la joven argentina que estuvo desaparecida en España

La familia de Paola Mariana Lens había denunciado que estaba desaparecida, pero la joven apareció y aseguró que quiso alejarse voluntariamente.

Tras varios días de angustia, la joven argentina Paola Mariana Lens, de 26 años, apareció este miércoles en una comisaría de Palma de Mallorca. La joven, que había viajado a España por una oferta laboral y no se comunicaba con su familia desde el 14 de octubre, informó a las autoridades que su ausencia fue una "desconexión voluntaria".

Lens se presentó en la Jefatura de Policía de Palma a las 13:00 (hora local), acompañada por una amiga. La joven declaró a los agentes del Grupo de Homicidios que había desinstalado todas las redes sociales y WhatsApp de su celular con el objetivo de llevar a cabo una desconexión voluntaria.

Los agentes confirmaron que la joven se encuentra bien de salud, aunque "muy abrumada" por la repercusión de su caso, según reportó el Diario de Mallorca: "Confesó sentirse abochornada por la repercusión que había alcanzado su caso".

Ante esto, la Policía indicó que no se trató de una desaparición forzosa, sino que la joven estaba "realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad”.