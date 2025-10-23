Argentina descubre un mineral clave para cohetes y satélites

Se trata del noveno mineral de tierras raras descubierto en el país, un insumo crítico para el desarrollo tecnológico mundial.

En su habitual espacio de análisis económico, el columnista de MDZ Radio Carlos Burgueño destacó un hallazgo de significativa importancia para el desarrollo estratégico del país: el descubrimiento de un nuevo mineral dentro del grupo de tierras raras, fundamental para la industria tecnológica y aeroespacial mundial.

"Una noticia, en realidad es una nota que salió publicada ayer por la tarde en El Cronista", inició Burgueño, retomando un tema de relevancia previa. "¿Se acuerdan cuando hablábamos de las tierras raras? Hay 17 elementos, muchos de los cuales tiene Argentina, no todos, pero muchos de los cuales tiene Argentina".

El economista detalló el descubrimiento: "Ayer hay una nota de Florencia Lendoiro en El Cronista que llegamos al noveno mineral dentro de las tierras raras que es... no quiero meterme en líos porque lo único que sé es lo que genera en exportaciones y las inversiones, pero se llama parmonio, que es otro mineral raro que, obviamente en el de minerales raros, en las mismas minas, se descubrió este nuevo mineral".

Burgueño enfatizó el valor estratégico del hallazgo al explicar sus aplicaciones: "Para que se den una idea es utilizado en los cohetes, en las investigaciones, perdón, en la industria aérea espacial: los satélites, cohetes, etcétera".

El columnista contextualizó la importancia del descubrimiento dentro de las oportunidades del país: "Básicamente están en la mira de Trump y... Argentina tenía aproximadamente 8 [minerales]... bueno, ayer... llegamos al noveno mineral".