Apareció la joven argentina desaparecida en España: su madre viaja para saber qué pasó

Mariana Lens, la joven argentina buscada en España, apareció con vida y está en una comisaría. Su madre confirmó que la contactaron y viaja al país europeo.

Paola Mariana Lens estaba desaparecida desde el 14 de octubre, cuando viajó desde Argentina hacia España para trabajar.

Mariana Lens, una joven argentina de 26 años que era intensamente buscada en España tras haber viajado por una propuesta laboral, apareció con vida y se encuentra en una comisaría. Su madre informó que recibió un llamado desde el lugar y que la joven estaría en buen estado de salud.

El caso de Mariana Lens había generado gran preocupación en Argentina y España, luego de que se perdiera contacto con ella días después de arribar a territorio español. La mujer había viajado tras recibir una oferta de trabajo y su familia denunció su desaparición ante las autoridades, lo que activó una intensa búsqueda.

Según declaró su madre a los medios, recibió una comunicación telefónica desde una comisaría española donde se encontraba su hija. “Me confirmaron que Mariana está bien y que se presentó por sus propios medios”, aseguró. La mujer ya inició el viaje hacia España para reencontrarse con ella y conocer los detalles de lo ocurrido.

Búsqueda internacional de la argentina desaparecida en España La desaparición de Lens había sido difundida por redes sociales y medios de comunicación, con la colaboración de organizaciones de búsqueda de personas y del consulado argentino en España. Durante varios días, familiares y amigos compartieron fotografías y datos para ubicarla.