Chau Ley de Nietos: qué pasa con los que habían iniciado el trámite de la ciudadanía española

Este miércoles venció el plazo para sumarse a la Ley de Nietos para obtener la ciudadanía española en Argentina.

La Ley de Nietos fue clave en Argentina.

Este miércoles 22 de octubre de 2025 venció el período establecido para que los descendientes de españoles soliciten la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la Ley de Nietos. Esta norma permitió que hijos, nietos e incluso algunos bisnietos de ciudadanos españoles exiliados o nacidos fuera del país pudieran acceder a la ciudadanía.

Miles de argentinos con raíces españolas se encuentran en una carrera contrarreloj para generar su usuario consular y presentar la documentación antes del cierre del plazo.

Alcance de la Ley de Nietos La normativa contempla varios supuestos:

Nietos de hombres o mujeres españoles nacidos fuera de España pueden solicitar la nacionalidad.

Hijos de quienes ya obtuvieron la ciudadanía mediante esta ley o bajo la anterior Ley 52/2007 de Memoria Histórica también pueden acceder, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Bisnietos, en casos particulares, pueden tramitar la ciudadanía si sus padres están fallecidos y el bisabuelo fue español de origen sin haber renunciado a su nacionalidad. pasaporte español.jpg Ley de Nietos y el vencimiento desde este 22 de octubre. Shutterstock Qué se debe hacer antes del vencimiento de la Ley de Nietos En caso de haber iniciado el trámite antes de la fecha de finalización, la ciudadanía española debería seguir aplicándose bajo la Ley de Nietos, aunque algunas oficinas consulares destacaron que los trámites podrían demorar más de la cuenta.

Cómo se debe iniciar el trámite en las últimas horas antes del vencimiento: