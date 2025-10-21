Apareció un misterioso mensaje de la joven argentina desaparecida en España y la familia salió a hablar

En las redes sociales de Paola, la argentina desaparecida en España, publicaron un mensaje que la familia asegura que fue a propósito.

Paola Mariana Lens está desaparecida desde el 14 de octubre, cuando viajó desde Argentina hacia España para trabajar.

En medio de la intensa búsqueda de Paola Mariana Lens, la argentina de 26 años que viajó a Palma de Mallorca para trabajar como niñera y ahora está desaparecida, un misterioso mensaje apareció en su cuenta de Instagram. Aunque el texto asegura que la joven "está bien" y pide desestimar la búsqueda, su familia sospecha que no fue escrito por ella.

El mensaje de la argentina desaparecida que alarmó a la familia La publicación, difundida en la cuenta de Instagram de Paola, afirma que se encuentra "trabajando con chicos y muy bien" y que nunca ocurrió nada grave, sino que solo estuvo "un tiempo incomunicada".

"Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos y quiero decir que nada es más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada más de estar un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor, dejen de divulgar informaciones falsas", decía.

Sin embargo, el mensaje no incluía fotos ni videos de la joven, y la falta de contacto con su familia genera gran preocupación.

La familia desconfía y pide que la búsqueda continúe en España La familia de Paola, que no tiene noticias de ella desde el 14 de octubre, desestimó la publicación de inmediato. Dolores Lens, su hermana, afirmó que "le están usando las redes y la hacen aparecer" para evitar que se denuncie su desaparición a las autoridades.