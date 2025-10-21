Una joven argentina viajó a España y desapareció: sospechan de una red de trata

Se trata de Paola Mariana Lens (26), quien viajó a Palma de Mallorca por una oferta laboral. No se sabe nada de ella desde el 14 de octubre.

A principios de octubre, una joven argentina, identificada como Paola Mariana Lens (26), viajó a España por una oferta laboral. Sin embargo, ocho días después desapareció y su familia no tiene noticias de ella desde el 14 de octubre. La madre de la joven sospecha que su hija podría ser víctima de una red de trata.

Todo comenzó el pasado 6 de octubre, cuando Lens viajó a Palma de Mallorca. Según trascendió, iba a trabajar como niñera para una familia alemana radicada en la ciudad. Su intención era ahorrar y luego, viajar a Andorra para hacer la temporada de esquí.

“Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes”, reveló Gabriela, madre de Lens , en diálogo con Crónica TV.

Argentina España desaparecida @dolo_lens - Instagram La sospecha de la mamá de la argentina desaparecida en España Además, indicó que cree que su hija habría sido engañada por sus supuestos empleadores y que está secuestrada. “Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz”, expresó.