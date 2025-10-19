Quién era Agustín, el médico que murió en el Parque Nacional Los Glaciares al caer 40 metros

Agustín Ezequiel Fresco tenía 36 años y era oriundo de Chajarí, Entre Ríos. Su hermana era Lucía “La Rusa” Fresco , exjugadora de la selección argentina de vóley, "Las Panteras".

Él había estudiado medicina en Rosario, y se había especializado en Clínica Médica y Endocrinología . Trabajó en el Hospital Italiano Centro, Sanatorio Plaza y Sanatorio Aliare .

El accidente tuvo lugar en el mirador Dos Cóndores . Se estima que la caída fue desde una altura de entre 30 y 40 metros .

Según las autoridades de Parques Nacionales, Fresco se encontraba realizando una excursión de trekking cuando, por causas que aún se investigan, perdió el equilibrio y cayó, provocando su muerte instantánea.

Operativo de rescate e investigación

El cuerpo del médico fue rescatado por una patrulla del Grupo Especializado de Alta Montaña de la Gendarmería Nacional, junto con agentes del Parque Nacional Los Glaciares.

El Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 de El Calafate dispuso las actuaciones preliminares y el traslado del cuerpo al puesto sanitario. La autopsia fue realizada por el Cuerpo Médico Forense de Santa Cruz.