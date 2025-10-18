Tragedia en el Parque nacional Los Glaciares: un médico murió al caer 40 metros desde un mirador
Agustín Fresco, de 36 años y hermano de la exjugadora de vóley Lucía Fresco, perdió la vida tras caer desde un mirador en el Parque Nacional Los Glaciares.
Un trágico accidente conmocionó al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. Agustín Ezequiel Fresco, un joven médico de 36 años oriundo de Chajarí, Entre Ríos, falleció al caer desde unos 40 metros de altura de un mirador mientras realizaba una excursión de trekking en la zona norte del parque, cerca de El Chaltén.
Fuentes oficiales indicaron que el hecho ocurrió el jueves por la tarde en las inmediaciones del mirador Dos Cóndores. Hasta allí acudieron efectivos del Grupo Especializado de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y personal de la Administración del Parque Nacional, quienes llevaron adelante el rescate del cuerpo.
El Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N.º 1 de El Calafate dispuso la apertura de las actuaciones preliminares y ordenó el traslado del cuerpo al puesto sanitario local, donde el Cuerpo Médico Forense de Santa Cruz realizó la autopsia correspondiente.
Caminata fatal en el Parque Nacional Los Glaciares
De acuerdo con los informado por Parques Nacionales, Fresco realizaba una caminata cuando, por causas que aún se investigan, sufrió una caída desde una altura de entre 30 y 40 metros. Las condiciones climáticas y el estado del terreno podrían ser factores que se evalúan en la investigación.
El profesional había estudiado Medicina en Rosario y se había especializado en Clínica Médica y Endocrinología. Ejercía su profesión en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare.
Agustín era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, reconocida exjugadora de la selección argentina de vóley “Las Panteras”, quien recibió múltiples mensajes de apoyo tras conocerse la noticia.
El accidente reavivó la preocupación por la seguridad en las zonas de alta montaña del sur del país. En enero pasado, tres turistas habían perdido la vida en el río Las Vueltas, también dentro del Parque Nacional Los Glaciares, cuando su embarcación volcó durante una excursión de rafting.