Se cayó un puente peatonal General Paz y Avenida Roca: tras cinco horas de corte fue removido y se normalizó el tránsito

Tras la caída del puente en la autopista General Paz, que luego de cinco horas fue desmontado, se normalizó la circulación por la zona.

En algunos minutos, las autoridades cortarán las dos manos de la General Paz.

Durante el procedimiento se debió realizar un corte en ambos sentidos, tanto hacia La Plata como hacia el Riachuelo. Luego de la caída del puente, efectivos de autopistas y personal de la Comisaría Vecinal 8C, junto a Bomberos y el SAME, debieron intervenir en el lugar. De todas formas, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

“Dos camiones frenaron de milagro: el camión tocó el puente y se cayó la columna”, afirmó un vecino testigo de la caída del puente peatonal. El corte y desvío en la Avenida 27 de Febrero, que bordea el Riachuelo, provocó el colapso del tránsito en Puente La Noria y en Camino Negro, en Lomas de Zamora.

Finalmente, durante la tarde del jueves, el tránsito se normalizó luego de un extenso operativo para desmontar y retirar la estructura caída, lo que permitió restablecer la circulación.