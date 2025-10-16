Robo en vivo: le llevaron la caja de herramienta en pleno corte de la General Paz, corrió al ladrón y todo salió en televisión
El increíble hecho ocurrió en medio del corte en la Avenida General Paz donde una persona le robó una caja de herramientas a una camioneta frenada.
En medio de un día caótico en la Avenida General Paz debido a la caída de un puente, que actualmente está siendo removido y generó un corte en ambos sentidos en la intersección con la Avenida Roca, una persona se robó una caja de herramientas de una camioneta que estaba detenida por el tránsito. El conductor logró recuperarla.
El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, mientras las autoridades realizaban las tareas de remoción del puente que se derrumbó más temprano, luego de que un camión chocara contra él y provocará su caída.
Toda la secuencia del robo quedó capturada por las cámaras de TN, que se encontraban cubriendo el corte en la zona y mostraron los grandes embotellamientos de tránsito.
El momento del robo de la caja de herramientas
Una persona que se encontraba en la zona se acercó a la camioneta detenida y se robó una caja de herramientas. Unos segundos después, se puede observar cómo el conductor se da cuenta y comienza a perseguir al ladrón.
Después de algunos minutos, mientras hablaba con el otro pasajero de la camioneta, se pudo ver al hombre que había perseguido al maleante regresar con la caja de herramientas. Según relató, corrió al ladrón y, cuando comenzó a acercarse a él, este decidió soltarla.