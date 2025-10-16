Nuevo aumento de colectivos: cuándo sube el boleto en Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Los boletos en CABA y PBA tendrán nuevos valores conforme al índice inflacionario. En ese mes, el aumento aplicado fue del 3,9 %.

Desde el 1° de noviembre comenzará a regir un aumento del 4,1 % en las tarifas de colectivos que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

El ajuste responde al mecanismo automático que combina la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor con un adicional de dos puntos porcentuales.

Así quedan los precios de los recorridos en provincia de Buenos Aires y CABA En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará de $550,30 a $572,86. Para tramos de entre 3 y 6 kilómetros costará $638,16, entre 6 y 12 kilómetros $687,32 y hasta 27 kilómetros $736,53.

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas que operan dentro del distrito ajustarán su tarifa mínima a $568,91, mientras que los recorridos más extensos llegarán a $731,51.

Según los registros oficiales, el transporte automotor acumula hasta octubre un aumento del 54,44 % en el conurbano bonaerense y del 53,36% en la capital. En ese mes, el incremento aplicado fue del 3,9 %.