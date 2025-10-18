El reconocido grupo de motoqueros "Hells Angels" desató una sangrienta batalla con una agrupación argentina
El grupo internacional de motoqueros se encuentra en el país. La pelea con la agrupación Tehuelches y con los trapitos en La Plata.
Una violenta pelea protagonizada por integrantes del grupo de motociclistas conocido como “Hells Angels” y los “Tehuelches” dejó como saldo al menos tres personas heridas y generó momentos de extrema tensión este mediodía en pleno centro de La Plata.
El enfrentamiento ocurrió en la intersección de Avenida 44 y 26, donde integrantes de la agrupación “Tehuelches”, de origen nacional, fueron interceptados por los “Hells Angels” (surgida en Estados Unidos), lo que originó una brutal batalla campal que incluyó corridas, golpes, cuchillazos y disparos al aire.
Te Podría Interesar
En el lugar, tres hombres resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados conscientes a hospitales de la zona, dos de ellos con lesiones en el brazo y la pierna, y otro con heridas en el abdomen y la espalda.
La violenta pelea de los Hells Angels en La Plata
Enseguida intervino el personal policial y durante el operativo, se incautaron cuatro pistolas Bersa de distinto calibre y once motocicletas de alta cilindrada, entre ellas modelos Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki.
Testigos del hecho relataron que los implicados se agredieron a traición y que el conflicto escaló rápidamente, provocando pánico entre los vecinos y comerciantes de la zona.
En videos registrados por transeúntes se observa a los agresores con armas de fuego y cuchillos, además de moverse en motocicletas, una modalidad que —según fuentes policiales— no había sido detectada durante la semana en los operativos de vigilancia.
Horas antes, durante la mañana de este mismo sábado, también se había reportado una pelea violenta frente a la Gobernación bonaerense, en la que resultaron víctimas cuidacoches y repartidores, lo que refuerza la preocupación por el aumento de hechos de violencia callejera en distintos puntos de la ciudad.
Los motoqueros de Hells Angels pelearon con trapitos en La Plata
Hasta el momento, no se informó si hubo detenidos, aunque la policía mantiene un operativo activo sobre Avenida 44 entre 26 y 27, donde permanece cortado el tránsito mientras los peritos y efectivos de la fuerza intentan reconstruir la secuencia de los hechos y dar con los responsables del ataque.
Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si los episodios registrados están vinculados entre sí y si se trata de una disputa interna dentro del grupo de los “Hell Angels” o de un nuevo conflicto entre bandas en la ciudad.