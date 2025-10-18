El reconocido grupo de motoqueros "Hells Angels" desató una sangrienta batalla con una agrupación argentina

El grupo internacional de motoqueros se encuentra en el país. La pelea con la agrupación Tehuelches y con los trapitos en La Plata.

Una violenta pelea protagonizada por integrantes del grupo de motociclistas conocido como “Hells Angels” y los “Tehuelches” dejó como saldo al menos tres personas heridas y generó momentos de extrema tensión este mediodía en pleno centro de La Plata.

El enfrentamiento ocurrió en la intersección de Avenida 44 y 26, donde integrantes de la agrupación “Tehuelches”, de origen nacional, fueron interceptados por los “Hells Angels” (surgida en Estados Unidos), lo que originó una brutal batalla campal que incluyó corridas, golpes, cuchillazos y disparos al aire.

En el lugar, tres hombres resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados conscientes a hospitales de la zona, dos de ellos con lesiones en el brazo y la pierna, y otro con heridas en el abdomen y la espalda.

Enseguida intervino el personal policial y durante el operativo, se incautaron cuatro pistolas Bersa de distinto calibre y once motocicletas de alta cilindrada, entre ellas modelos Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki.

Testigos del hecho relataron que los implicados se agredieron a traición y que el conflicto escaló rápidamente, provocando pánico entre los vecinos y comerciantes de la zona.