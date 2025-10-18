Violencia de género y secuestro en la Arístides: el colombiano detenido tenía una condena reciente

El pasado 24 de julio, el colombiano Jaiberth Zadquiel Luna Merchan (28) fue condenado luego de confesar en un juicio abreviado que agredió, amenazó y privó de su libertad a una exnovia. Menos de tres meses después, el extranjero radicado en Mendoza protagonizó este viernes hecho similar con otra expareja en plena avenida Arístides Villanueva y terminó detenido .

Fuentes del entorno del sospechoso revelaron a MDZ que en el primer roce que Luna Merchan tuvo con la Justicia mendocina, le impusieron una pena de 2 años y 3 meses en suspenso, a través del acuerdo entre la defensa y la fiscal de Violencia de Género Mónica Fernández Poblet .

Fue la jueza Marina Martín , del Juzgado Penal Colegiado N°1 , quien homologó el pacto entre las partes y ordenó la libertad del colombiano , imponiéndole una serie de reglas de conducta a cumplir para mantenerse fuera de la cárcel: fijar domicilio, presentarse ante la Justicia cada vez que se lo requiera, realizar un control médico, psicológico y psiquiátrico cada tres meses, abstenerse de consumir estupefaciente y hacer abuso del alcohol y hacer un tratamiento psicológico o psiquiátrico hasta recibir el alta médica.

Asimismo, la magistrada también le impuso una prohibición de acercamiento y contacto a la víctima, debiendo mantener como mínimo una distancia de 300 metros con respecto a la mujer, a quien se le ofreció la posibilidad de contar con rondines policiales.

Pero no pasó mucho tiempo para que Luna Merchan volviera a quedar en la mira por un hecho de violencia contra una mujer . Fue durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 1.40, cuando varios llamados a línea de emergencias 911 alertó sobre un sujeto golpeando a una chica en el cruce de avenida Arístides Villanueva y calle Martínez de Rosas .

De acuerdo con la información aportada en esa comunicación, el hombre tomó por la fuerza a la muchacha y la subió a un Fiat Cronos rojo, donde continuó agrediéndola físicamente. Seguidamente, personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) verificó las cámaras de seguridad de ese sector y observó al vehículo circulando hacia el oeste de Arístides Villanueva, con la puerta abierta del lado del acompañante.

Ante eso, se desplazó a detectives de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID), quienes iniciaron las averiguaciones para identificar al sospechoso y así poder localizarlo junto con la víctima. De esa manera, entrevistaron a amigas y familiares que aportaron información sobre el presunto autor: Jaiberth Zadquiel Luna Merchan.

La búsqueda del colombiano y la víctima

Los testigos señalaron que es oriundo de Colombia y que vive en una casa de calle Los Pescadores de Las Heras. Frente a eso, los pesquisas se dirigieron a ese domicilio, donde dieron con el propietario del Fiat Cronos en el que se movilizaba el extranjero. Este afirmó que le alquiló el auto y les facilitó el número de teléfono para que lo llamaran.

Así, los policías intentaron comunicarse con el colombiano, pero atendió un sujeto que aseguró llamarse Nino y explicó que Luna Merchan dejó el auto y el celular en su casa de calle Florida, en La Pega, Lavalle, y luego se retiró.

La situación parecía ser grave, ya que para ese entonces nada se sabía sobre el paradero de la víctima. No obstante, mientras los sabuesos de Investigaciones viajaban hasta el citado distrito lavallino, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) confirmó que la joven, de 23 años, llegó hasta su casa de El Bermejo, Guaymallén.

unnamed El bar de la Arístides Villanueva donde comenzó la agresión. Google Maps.

Fuentes allegadas al caso detallaron que la chica parecía tener un estado nervioso y presentaba lesiones en el rostro y el cuello. Además, había sufrido un derrame en el ojo derecho, tenía mordeduras en ambos brazos y afirmó que sentía dolor en los dedos.

De acuerdo con su relato, se encontraba junto a su hermana y amigas en el bar Basílica, de Arístides y Martínez de Rosas, cuando su exnovio llegó, la tomó del pelo frente a todos los presentes, la golpeó y mediante amenazas hizo que se subiera al auto, donde continuó con la agresión. Posteriormente, la dejó cerca de su casa y se dio a la fuga.

Persecución y detención en Lavalle

En paralelo, los efectivos de la UID Capital realizaban tareas en la ruta 23 y, casualmente, pasó a gran velocidad frente a ellos el Fiat Cronos rojo que había alquilado Luna Marchan, quien para ese momento ya tenía pedido de captura.

Los policías salieron tras el vehículo que era intensamente buscado y se inició una persecución que finalizó en la ruta 28, donde le dieron alcance y constataron que en el asiento trasero se encontraba el colombiano, por lo que lo detuvieron inmediatamente.

FotoJet(48) Luna Merchan y los dos sujetos que lo acompañaban en la huida, luego de la detención en Lavalle. Gentileza.

Además, aprehendieron a dos sujetos que lo acompañaban: Sergio Nelson Gómez Laciar (36), al mando del volante y Nino Walter Cabrera Sarmiento (40), ubicado en el asiento del acompañante. También secuestraron el Fiat Cronos y el celular del colombiano para someterlos a sendos análisis y así incorporar pruebas al expediente.

Posteriormente, los sujetos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Capital, que intervino en las primeras actuaciones. En tanto, la situación de Luna Marchan quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Fuentes judiciales consultadas indicaron que, más allá de la imputación por el nuevo hecho, deberá pasar a la cárcel por violar las condiciones de la condena en suspenso que recibió meses atrás.