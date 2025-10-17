Una investigación por violencia de género destapó algo más grave en San Martín

Las medidas se realizaron en barrios de San Martín, a raíz de una investigación por violencia de género y otros delitos. Hubo dos detenidos y secuestro drogas.

Personal de Infantería e Investigaciones en uno de los domicilios allanados por el caso de violencia de género en San Martín.

Una investigación por violencia de género y otros delitos conexos derivó en una serie de allanamientos en San Martín, donde policías de Investigaciones detuvieron este viernes a dos sospechosos con antecedentes y secuestraron drogas, elementos de fraccionamiento y municiones de distintos calibres.

Las medidas fueron dispuestas por la fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual Mariana Gutiérrez y ejecutadas por la Policía de Investigaciones (PDI) en horas de la madrugada. Tres de los operativos se realizaron en el barrio Municipal y dos en el barrio CEC V, también conocido como Quinto barrio CEC.

Allanamientos San Martín (3) Personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) tomó intervención frente al hallazgo de droga. Drogas, municiones y dos detenidos En los domicilios allanados, los efectivos incautaron 170 gramos de cocaína, 36 gramos de marihuana y 12 balas: dos de calibre 32, uno de 38, tres de 9 milímetros y seis de calibre 22.

Por el hallazgo de las drogas, presuntamente destinadas para la venta en modalidad narcomenudeo, se le dio intervención a personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) y a la Justicia Federal.

Allanamientos San Martín (2) Dos bolsas con marihuana incautadas en los procedimientos. Gentileza. “La sustancia se encontró en el marco del allanamiento, aunque ya se presumía que los implicados podían tenerla debido a sus antecedentes”, explicó el subcomisario Jorge Natel, jefe de la Unidad Investigativa Departamentla San Martín (UID).