Atraparon a tres robarruedas luego de una persecución por el centro de Mendoza

Los robarruedas fueron detenidos tras sustraer un neumático de auxilio y otros elementos de un auto estacionado en la vía pública.

Tres robarruedas fueron detenidos la noche del jueves tras una persecución en la Ciudad de Mendoza. Los sospechosos fueron sorprendidos in fraganti intentando sustraer el neumático de auxilio de un auto estacionado en pleno centro mendocino. En el procedimiento también secuestraron el auto en el que se movilizaban los malvivientes.

El hecho tuvo su inicio alrededor de las 22.45, cuando efectivos de la Comisaría Quinta realizaban un patrullaje preventivo y observaron sobre avenida Pedro Molina a un Volkswagen Polo blanco, cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa, circulando en dirección al este.

Al tratar de identificar a los ocupantes, los tres ocupantes intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados luego de recorrer algunas cuadras, antes de llegar al cruce de Pedro Molina y calle Perú.

Qué le secuestraron a los robarruedas Durante la requisa, los uniformados hallaron en el interior del vehículo una rueda de auxilio Continental R14, un kit de emergencia para autos, que contenía un matafuego, balizas, un chaleco reflectivo, botiquín y dos juegos de cadenas para nieve QKL.

Seguidamente, mediante un rastrillaje por las inmediaciones, los policías localizaron un Renault Kwid blanco, al cual le habían violentado la puerta trasera para sustraer los objetos que llevaban los maleantes.