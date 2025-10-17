Cuatro detenidos y más de 3 kilos de marihuana secuestrados en el sur de Mendoza

Una serie de operativos el sur de Mendoza culminaron con el secuestro de droga destinada al narcomenudeo . En dos allanamientos secuestraron casi 400 plantines de cannabis y miles de semillas. En tanto, durante un control vehicular, un can adiestrado detectó dos kilos de marihuana prensada y hubo otra incautación en un colectivo. En total, cuatro sospechosos fueron detenidos.

El primero de los operativos desarrollados por la Gendarmería Nacional Argentina ( GNA ) consistió en dos allanamientos en simultáneo en los departamentos de Malargüe y San Rafael , por orden del Juzgado Federal N° 1 de San Rafael , en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).

Efectivos del Escuadrón 29 “Malargüe” registraron los inmuebles y secuestraron 387 plantines de cannabis , 10.000 semillas de esa especie, 721 gramos de marihuana entre cogollos y picadura, balanzas de precisión, pipas, celulares y documentación de interés para la causa.

A raíz de esos dos procedimientos, dos sospechosos quedaron detenidos y a disposición de la Fiscalía Descentralizada de San Rafael .

Una de las viviendas allanadas en la Zona Sur.

El segundo procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del paraje La Junta , en Malargüe , donde gendarmes de las secciones “Núcleo” y “El Sosneado” inspeccionaron un vehículo de alquiler, en el que iban a bordo un hombre, una mujer y tres menores. Con la asistencia del can detector de narcóticos Mambo , los uniformados hallaron seis bolsas de marihuana , con un peso total de 2,021 kilogramos .

Por disposición de la fiscalía interviniente, los adultos fueron detenidos, mientras que los menores fueron entregados a familiares. También se secuestraron celulares, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Mendoza vehículo dos ciudadanos detenidos (1) El operativo de control en el paraje La Junta. Gentileza.

Finalmente, durante un control a un ómnibus de pasajeros, los funcionarios detectaron dos paquetes ocultos debajo de las butacas, los cuales contenían 202,5 gramos de cannabis.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Federal de San Rafael, que continuaba con las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y los posibles vínculos entre los distintos secuestros de sustancias.

Más imágenes de los operativos

Embed - Perro secuestro marihuana

Mendoza vehículo dos ciudadanos detenidos (3)

Mendoza vehículo dos ciudadanos detenidos (2)

Mendoza paquetes de marihuana en colectivo (2)

Mendoza allanamientos (2)

Mendoza paquetes de marihuana en colectivo (1)