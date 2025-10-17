Allanamientos por robos en el Valle de Uco: secuestraron armas y droga en una villa de Tunuyán

Un megaoperativo con más de 15 allanamientos tuvo lugar en el asentamiento Rodrigo de Tunuyán. Hubo un aprehendido y secuestro de armas y marihuana.

Los allanamientos contaron con apoyo aéreo de los drones de la División VANT.

Más de 15 allanamientos en simultáneo se realizaron en el asentamiento Rodrigo, en Tunuyán, como parte de una investigación por una serie de robos ocurridos en los últimos meses en el Valle de Uco. Como resultado del megaoperativo, un hombre fue aprehendido y secuestraron armas de fuego y plantas de marihuana.

Los procedimientos estuvieron a cargo de policías de Investigaciones, que contaron con el apoyo de la Unidad de Cuerpos Especiales, personal de la Jefatura Distrital IV y la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que brindó cobertura aérea.

Allanamientos asentamiento Rodrigo (5) La presencia policial en el asentamiento Rodrigo. Gentileza. El resultado de los allanamientos Durante los operativos, los efectivos secuestraron tres armas de fuego: un revólver calibre 32, una pistola calibre 22 y la réplica de una pistola calibre 9 milímetros. Además, la incautación fue completada por 46 balas de diversos calibres, tres plantas de cannabis, un envoltorio con marihuana, dos bicicletas, cava eléctrica y un celular.

Allanamientos asentamiento Rodrigo (7) Las dos armas de fuego incautadas en el megaoperativo. Gentileza. Asimismo, fueron identificados tres individuos con medidas judiciales pendientes y quedó aprehendido un hombre por tenencia ilegal de armas de fuego.

La causa por robos en el Valle de Uco Los allanamientos fueron liderados por el fiscal del Valle de Uco Pablo Fosaroli, a cargo de la investigación por una serie de causas por delitos contra la propiedad ocurridos entre julio y septiembre de este año, cuyos autores acopiaban en viviendas o comercializaban los bienes sustraídos en domicilios del propio asentamiento Rodrigo y en las inmediaciones.