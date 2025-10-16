Allanamientos en Mendoza por una banda que hackeaba bases de datos y vendía información

En el marco de la operación Dictadores Digitales, la PFA realizó allanamientos en Mendoza y otras provincias, desarticulando la organización delictiva.

En un operativo en simultáneo realizado en varias provincias, la Policía Federal Argentina detuvo a once sujetos sospechados de integrar una red dedicada a hackear cuentas digitales, filtraba información sensible y lavaba dinero. En Mendoza, se llevaron a cabo algunos allanamientos, en el marco de la operación Dictadores Digitales dirigida por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que la causa se inició el último 10 de marzo, cuando el Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) detectó maniobras ilegales en una plataforma de mensajería. Allí se utilizaba un sistema automatizado conocido como “Sherlock Alerts”, un bot que, mediante palabras clave como un número de DNI, accedía a bases de datos vulneradas y devolvía información personal obtenida sin autorización.

Cómo funcionaba la organización La investigación permitió identificar una compleja estructura criminal con base en distintas provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Cada integrante cumplía un rol: algunos actuaban como desarrolladores y vendedores de herramientas automatizadas, mientras otros operaban los canales donde se comercializaba la información.

Dictadores digitales PFA (11) El grupo, conocido como “Dictadores”, mantenía una colaboración constante: compartían recursos, planificaban hackeos y hasta organizaban eventos para vulnerar sistemas. En el proceso, los agentes federales detectaron accesos ilegales a bases de datos gubernamentales y privadas, así como fraudes vinculados al phishing, manipulación de registros oficiales y creación de sitios falsos para robar datos bancarios.

Allanamientos en Mendoza y otras provincias El Juzgado Federal de Campana, a cargo del doctor Adrián González, ordenó 22 allanamientos en distintos puntos del país. En Mendoza, el operativo se desarrolló con apoyo de la División de Ciberdelitos, que secuestró computadoras, celulares y documentación relevante.