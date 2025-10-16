Insólito: anularon una condena porque el juez usó ChatGPT para redactar la sentencia

La Cámara Penal detectó que el magistrado incluyó frases generadas con ChatGPT. Se ordenó repetir el juicio y se inició una investigación.

Durante el análisis del texto, los camaristas detectaron una frase que reveló el uso de IA

La Cámara Penal de Esquel anuló una sentencia que había sido dictada en junio por el juez penal Carlos Rogelio Richeri, luego de comprobar que parte del fallo había sido redactado con ChatGPT. En estos momentos, el juez está siendo investigado.

El caso salió a la luz tras la revisión de la condena de Raúl Amelio Payalef, quien había recibido dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por un robo simple. Durante el análisis del texto, los camaristas detectaron una frase que reveló el uso de IA: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”.

Según consta en la resolución, esta evidencia permitió determinar que el juez había utilizado un asistente de inteligencia artificial generativa para elaborar los fundamentos de la sentencia, sin dejar constancia formal del uso de esa herramienta. Por este motivo, la Cámara consideró que el magistrado no ejerció el control humano obligatorio y que su decisión “se equipara a una respuesta dogmática o inmotivada”.

Ante este hallazgo, el tribunal integrado por Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme resolvió anular la condena y el juicio previo, y dispuso que se realice un nuevo debate oral con otro juez. Además, remitió las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que será el encargado de investigar el accionar del juez Richeri y evaluar las consecuencias institucionales del hecho.