ChatGPT: qué es Instant Checkout, la nueva función que revoluciona las compras online

Desde OpenAI explicaron que ChatGPT será tu nuevo agente de compras y te dará la información necesaria para que no pierdas tiempo comparando precios.

Más de 700 millones de personas le consultan a la IA para que los ayude en sus tareas cotidianas, ahora ChatGPT se abre paso en el mundo e-commerce con su nueva función Instant Checkout. Esta permite que los usuarios compren productos de distintas tiendas en línea a partir de una conversación con el chat.

Los usuarios de ChatGPT Plus, Pro y Free de Estados Unidos ya pueden comprar desde la app y pronto se sumarán grandes marcas como Glossier, SKIMS, Spanx y Vuori. Por el momento se puede adquirir un solo producto, pero la compañía se prepara para compras más grandes y extender esta función a otros países.

¿Cómo usar la nueva función? Cuando alguien pregunta algo sobre compras, como "las mejores zapatillas para correr por menos de 100 dólares", ChatGPT muestra los productos más relevantes de toda la web. Cabe destacar que los resultados son orgánicos y no cuentan con patrocinio, por lo que se clasifican según calidad y opiniones de la web.

Si el producto que se quiere es compatible con el pago instantáneo, el usuario deberá presionar Comprar, confirmar su pedido, revisar los detalles de envío y pago, y completar la compra, todo sin abandonar el chat. Las opciones de pago incluyen pago con tarjeta y pago rápido.