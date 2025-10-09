Ordenaron secuestrar el celular de José Luis Espert tras el allanamiento en su casa y su despacho de Diputados

El juez federal de San Isidro , Lino Mirabelli , ordenó este jueves un allanamiento en el domicilio del exprimer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza , José Luis Espert , investigado por presunto lavado de dinero, tras confirmar que recibió un pago de US$200.000 , enviado por el empresario Federico “Fred” Machado , detenido por narcotráfico y próximo a ser extraditado a Estados Unidos .

En simultáneo, se llevó a cabo otro allanamiento en su despacho en el anexo de la Cámara de Diputados , donde el miércoles pidió licencia hasta que se cumpla su mandato el próximo mes de diciembre.

En medio de estos operativos, el abogado de Espert, Alejandro Freeland denunció ante la prensa que no pudo ingresar como letrado a visualizar el procedimiento judicial que están realizando en el interior del domicilio del exprimer candidato a diputado por la LLA .

"Mi instrucción fue facilitar todo el procedimiento. José Luis Espert me está esperando dentro de la casa, pero por orden del juez, no está autorizado mi ingreso", explicó Freeland ante los medios. Antes esto, planteó que el procedimiento es muy raro: "Si un juez no te deja entrar a un allanamiento ¿Qué está haciendo? Es muy raro".

El operativo se concretó luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el pedido del magistrado para avanzar con las medidas de prueba. La decisión parlamentaria fue necesaria debido a la ley de fueros , que otorga inmunidad a los legisladores e impide a la Justicia allanar o secuestrar elementos en sus propiedades sin la autorización expresa de la Cámara a la que pertenecen.

Fuentes judiciales confirmaron que los procedimientos buscan documentación, dispositivos electrónicos y registros financieros vinculados a presuntas operaciones de dinero no declarado. Según el expediente, el legislador habría recibido los fondos en 2020, en el marco de una gestión irregular ante organismos públicos, presuntamente a pedido de Machado.

En este marco, la Justicia federal de San Isidro ordenó secuestrar el celular del diputado José Luis Espert. Esto lo había pedido el fiscal Federico Domínguez, y el juez Lino Mirabelli.

José Luis Espert - Fred Machado

La defensa de Espert pide que la causa pase a Comodoro Py

Previo al operativo judicial ordenado en su contra, los abogados defensores de José Luis Espert presentaron un escrito para que la causa en la que el diputado está imputado por presunto lavado de dinero pase a los tribunales federales de Comodoro Py, según anticipó el periodista Sergio Farella en TN.

El planteo fue ingresado ante el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, con el objetivo de que este reclame la competencia de la investigación actualmente radicada en el juzgado de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli. Según los fundamentos de la defensa, el magistrado de Comodoro Py ya instruye una causa previa con elementos similares y con vínculos directos a los hechos que se le atribuyen al legislador libertario.