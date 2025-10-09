Causa Andis: la Justicia ordenó nuevos allanamientos por las presuntas coimas del Gobierno

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron 15 allanamientos —nueve en la Ciudad de Buenos Aires y seis en la Provincia— en el marco de la investigación por presuntas coimas en el Andis.

Los procedimientos se realizaron en nueve puntos de la Ciudad de Buenos Aires y seis en la Provincia.

La Justicia Federal ordenó este jueves 15 allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según confirmaron fuentes judiciales a TN, los procedimientos se realizaron en nueve puntos de la Ciudad de Buenos Aires y seis en la provincia.

Qué busca la justicia en la causa de las supuestas coimas Con el objetivo de incautar teléfonos celulares y equipos electrónicos relacionados con la causa, los operativos fueron dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes conducen el expediente. Hasta el momento, no hay órdenes de detención, aunque los investigadores no descartan nuevas medidas en los próximos días.

La causa se originó tras la difusión de audios del exjefe del área, Diego Spagnuolo, en los que el ex titular de la Andis hablaba sobre una presunta red de pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo. En los audios, Spagnuolo mencionaba supuestos vínculos con la secretaria general de la Presidencia y con su asesor, Eduardo “Lule” Menem, lo que derivó en una investigación judicial de alto impacto político.

diego-spagnuolo-karina-milei-javier-milei (1) El Gobierno se mantiene al tanto del avance de la investigación Paralelamente, el Gobierno nacional recibió los documentos incautados por la Justicia en los primeros allanamientos y acelera la auditoría interna dentro del organismo. "Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar", señalaron fuentes de la Casa Rosada a los medios.

Los archivos secuestrados incluyen facturas de compras realizadas por la Andis para la adquisición de medicamentos a distintas droguerías. Según reconocieron en el Ejecutivo, estas operaciones no figuran en los portales públicos y se habrían ejecutado sin la trazabilidad administrativa del Ministerio de Salud.