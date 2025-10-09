La Justicia allana la casa y el despacho en Diputados de José Luis Espert por su vínculo con Fred Machado

El exprimer candidato a diputado nacional por LLA en la provincia de Buenos Aires es allanado en su casa de Beccar por presunto lavado de dinero.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó este jueves un allanamiento en el domicilio del exprimer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, investigado por presunto lavado de dinero, tras confirmar que recibió un pago de US$200.000, enviado por el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y próximo a ser extraditado a Estados Unidos.

En simultáneo, se realiza un allanamiento en su despacho en el anexo de la Cámara de Diputados, donde el miércoles pidió licencia hasta que se cumpla su mandato el próximo mes de diciembre.

Así fue el momento en que la Justicia notificó a José Luis Espert Allanamiento en la casa de José Luis Espert El operativo se concretó luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el pedido del magistrado para avanzar con las medidas de prueba. La decisión parlamentaria fue necesaria debido a la ley de fueros, que otorga inmunidad a los legisladores e impide a la Justicia allanar o secuestrar elementos en sus propiedades sin la autorización expresa de la Cámara a la que pertenecen.

Fuentes judiciales confirmaron que los procedimientos buscan documentación, dispositivos electrónicos y registros financieros vinculados a presuntas operaciones de dinero no declarado. Según el expediente, el legislador habría recibido los fondos en 2020, en el marco de una gestión irregular ante organismos públicos, presuntamente a pedido de Machado.

José Luis Espert - Fred Machado La defensa de Espert pide que la causa pase a Comodoro Py Previo al operativo judicial ordenado en su contra, los abogados defensores de José Luis Espert presentaron un escrito para que la causa en la que el diputado está imputado por presunto lavado de dinero pase a los tribunales federales de Comodoro Py, según anticipó el periodista Sergio Farella en TN.