Guillermo Francos reconoció que la candidatura de José Luis Espert fue un error y que el escándalo le hizo "daño" al Gobierno

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , reconoció este jueves que el Gobierno "probablemente" cometió un error al elegir como candidato en la provincia de Buenos Aires a José Luis Espert y admitió que el escándalo alrededor de su vínculo con el empresario Fred Machado "dañó sin dudas" a La Libertad Avanza .

"Más allá de la inocencia que uno pueda suponer de Espert, él cometió muchos errores en los últimos días. Dijo cosas que no se sostenían en los hechos y eso necesariamente tenía que culminar en una renuncia a la banca", enfatizó Francos en diálogo con Infobae.

En ese sentido, el ministro coordinador aclaró que el presidente Javier Milei tiene confianza en la inocencia del economista, pero señaló que el Gobierno debe analizar las consecuencias políticas y evaluar cómo se compone el bloque parlamentario oficialista en los próximos dos años.

"No tenemos pruebas contundentes. Espert cometió varios errores en su comunicación de los hechos. Él tendría que haber dicho antes toda la verdad de su relación con Machado. No quiso dar toda la información en el primer momento. Se equivocó", remarcó Francos.

Más allá del escándalo que derivó en la renuncia de Espert, el jefe de Gabinete consideró que la elección del ahora extitular de la comisión de Presupuesto y Hacienda había sido un error en una primera instancia por su perfil poco atractivo para el electorado.

El "error" del Gobierno y la lista bonaerense

"¿Cometimos un error? Sí probablemente. Si fuera una pregunta a mí, Guillermo Francos, diría que José Luis no tenía el perfil para encabezar una lista en la provincia de Buenos Aires. Hay gente que tiene el perfil adecuado y gente que no lo tiene, por más que técnicamente sea bueno. Un cabeza de lista tiene que tener características de empatía, de atracción, de cierto atractivo personal hacia la gente, y José Luis es un tipo muy rígido en sus posiciones", manifestó el funcionario.

Respecto a la sucesión en la lista bonaerense, Francos dudó sobre si Karen Reichardt permanecerá como la cabeza de la lista pese a la decisión del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla. "Hemos apelado la decisión de la Justicia", sostuvo el ministro en el intento de La Libertad Avanza para que Diego Santilli ascienda al primer lugar.

Sobre la exvedette, Francos se limitó a opinar: "Es una candidata que no está contaminada con la política tradicional, fue una elección del partido".