El Gobierno apeló el fallo que impide que Diego Santilli sea el primer candidato de La Libertad Avanza en PBA
La Casa Rosada presentó un recurso contra la resolución del juez Ramos Padilla, que había rechazado la candidatura de Santilli como primer diputado por LLA en Buenos Aires.
El Gobierno de Javier Milei decidió apelar el fallo judicial que impide que Diego Santilli encabece la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. La medida fue presentada este jueves ante la Cámara Nacional Electoral, que deberá resolver el planteo en los próximos días.
Qué pide el Gobierno para las BUP de PBA
El recurso busca revertir la decisión del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien había determinado que la primera candidata a diputada bonaerense por LLA sea la actriz y modelo Karen Reichardt, en lugar de Santilli.
La disputa judicial se originó luego de que José Luis Espert —titular original de la lista— renunciara a su postulación en medio del escándalo que involucra al empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y con un pedido de extradición a Estados Unidos.
Según fuentes oficiales, el Gobierno considera que la resolución de Ramos Padilla "afecta el derecho de las fuerzas políticas a reorganizar su lista" tras una renuncia formal y busca que la Cámara Electoral habilite la candidatura de Santilli, quien cuenta con el respaldo del comando nacional de campaña libertario.
La Junta Electoral resta resolver el fallo de la reimpresión de las BUP en PBA
Mientras tanto, la Junta Electoral deberá definir, tras la audiencia con todos los apoderados de las distintas fuerzas políticas, si reimprimirá las boletas para que aparezca la cara y el nombre de Diego Santilli junto a Karen Reichardt, quien para la Justicia es la primera candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tras una información de último momento, se informó que el fallo se daría a conocer la próxima semana.