Presenta:

Política

|

Javier Milei

Mendoza espera por Javier Milei: mucha seguridad y un discurso post mediodía

Antes de la llegada del presidente Javier Milei, hay protestas en San Rafael. Fuerte operativo de seguridad para evitar que los grupos a favor y en contra se crucen. El presidente hablará a las 14.

Gabriela Sánchez
Gianni Pierobon

Gabriela Sánchez

Gianni Pierobon

San Rafael Protesta Javier Milei
Marcos García/MDZ
Protesta San Rafael Milei

San Rafael espera a Javier Milei, que estará en la Ciudad para participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas. La visita ocurre en un contexto electoral y por eso el presidente estará con los candidatos locales y también visitará Mendoza para hacer campaña. Los controles de seguridad son exigentes en el ingreso del centro de congresos. Hay un scanner para los bolsos y te pasan un detector de metales. A las 14 hablará el presidente.

Los primeros en esperar a Milei son quienes se oponen, pues organizaron una protesta. También hay adherentes al Presidente. Un fuerte operativo policial impide que se crucen los manifestantes a favor y en contra de Javier Milei.

Te Podría Interesar

Javier Milei hablará en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. La policía solo deja acercarse a ese lugar a los invitados y acreditados para el Almuerzo de las Fuerzas Vivas. Entre los pocos adherentes que llegaron temprano, hay gente de otras provincias. Los manifestantes son representantes de gremios estatales como ATE y también centrales sindicales, como es el caso de la CTA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/1976281891591622794&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabi__Sanchez/status/1976279742405083219&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Notas Relacionadas