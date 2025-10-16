Capturaron a un joven con un revólver y drogas por conflictos en los barrios de la triple frontera

Nahuel Arce González tiene 18 años y lo acusan por amenazas con arma de fuego, en el marco de conflictos barriales. Lo capturaron con drogas y un revolver.

Nahuel Arce González tiene 18 años y lo capturaron con un revólver y drogas listas para la venta. (Se pixela el rostro porque puede pasar a rueda de personas)

Policías de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID) capturaron este jueves a un joven acusado de perpetrar amenazas con arma de fuego en el marco de conflictos barriales en la zona conocida como la triple frontera. El sospechoso, identificado como Nahuel Mateo Arce González, de 18 años, cayó con un revólver y drogas listas para la venta.

En el expediente en el que había sido denunciado por amenazas agravadas, quedó a disposición del fiscal Correccional Tomás Guevara, quien lo imputará en las próximas horas. En tanto, se le dio intervención a la Justicia federal por el hallazgo de los estupefacientes durante los allanamientos.

Aparentemente, el detenido venía protagonizando desde hace algunos días problemas con otros residentes de ese sector, por lo que se había solicitado su captura en el marco del mencionada causa.

Allanamientos en la triple frontera Las medidas se desarrollaron en dos viviendas del barrio Tres Estrellas, ubicado en el sector godoicruceño de la triple frontera con Luján de Cuyo y Maipú. En uno de los domicilios, de la manzana R, el resultado fue negativo.

No obstante, en el registro restante, realizado en una casa de la manzana V, los sabuesos de Investigaciones lograron atrapar a Arce González, quien tiene domicilio en el barrio Huarpes II, ubicado a escasos metros del lugar donde se concretaron los allanamientos.