Así es la celda donde se encuentra detenido Pablo Laurta

Este viernes, Pablo Laurta fue trasladado a la ciudad de Gualeguaychú. Luego, será trasladado a Córdoba donde será indagado por el doble femicidio.

Pablo Laurta, quién está imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado a la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Se conocieron imágenes de cómo es la celda en la que está detenido.

En redes sociales se viralizaron videos de cómo es la celda de la cárcel de Gualeguaychú, en la que Laurta se encuentra alojado a la espera de su traslado a Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio.

En el video se puede ver que la celda cuenta con con una cama y en otro lugar contiguo está el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio.

Las polémicas frases de Laurta El miércoles por la mañana, Laurta rompió el silencio mientras era trasladado hacia la ciudad de Concordia. “Todo fue por justicia”, alcanzó a decir ante los periodistas presentes, en un tono que reflejó una absoluta falta de arrepentimiento.

Luego, ese mismo día, cerca de las 10.30, llegó a los Tribunales de Concordia escoltado por efectivos policiales, con chaleco antibalas y casco protector. “Hay que venerarlo; es un mártir”, declaró ante los medios. El jueves, desde adentro de los tribunales, el detenido soltó una aberrante frase: “Solo fui a rescatar a mi hijo”.