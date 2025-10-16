Se filtró un nuevo video de Pablo Laurta días antes de cometer el doble femicidio

Pablo Laurta está imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

Se espera que en los próximas horas Laurta sea trasladado a Córdoba.

En las últimas horas, se conoció un nuevo video de Pablo Laurta, quien está imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

Video: una cámara de seguridad captó a Laurta arriba de un colectivo Se filtró un nuevo video de Pablo Laurta días antes del doble femicidio El pasado sábado 4 de octubre, una semana antes del doble femicidio de Córdoba, una cámara de seguridad de un colectivo captó a Laurta con una mochila. Los investigadores sospechan que se dirigía hacía la ciudad de Concordia, donde se encontró días después con el remisero.

Fuerte revés para Laurta Este jueves por la mañana, la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Laurta, tras ser acusado de manera formal por el crimen de Palacio, quien apareció descuartizado cerca de la ciudad de Concordia.

Desde adentro de los Tribunales, el detenido soltó una aberrante frase: “Solo fui a rescatar a mi hijo”. Tras la audiencia, Laurta fue trasladado hacia la cárcel en la que está detenido.

Video: Laurta volvió a aparecer en los Tribunales de Concordia Prisión preventiva para Pablo Laurta Se espera que este jueves por la tarde, Laurta sea trasladado a Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio de Luna y Mariel. El detenido quedará alojado en el penal de Bouwer.