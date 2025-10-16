El abogado de Pablo Laurta rompió el silencio tras el fuerte revés: "Nos opusimos"

Este jueves, Pablo Laurta volvió a aparecer en los Tribunales de Concordia. La fiscal dictaminó 120 días de prisión preventiva para el detenido.

Este jueves por la mañana, la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta, tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, quien apareció descuartizado cerca de la ciudad de Concordia.

Tras la audiencia, el abogado de Laurta, José Luis Legarrate, habló con los medios acerca del futuro de su cliente. En primer lugar, el letrado señaló que Laurta se mostró muy colaborativo. “No nos opusimos a la cautelar de la prisión preventiva”, indicó.

En cuanto a la situación procesal de su cliente, Legarrate explicó: “Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones”.

El abogado detalló que aún hay evidencias por incorporar y analizar, por lo que es temprano para dar a conocer fundamentos. “Hay que trabajar de manera profesional”, sentenció. Y concluyó: “El objetivo de la defensa es garantizarle el debido proceso penal”.