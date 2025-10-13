Se conocieron estremecedores detalles del doble femicidio que mantiene en vilo al país

La causa que investiga el doble femicidio de Luna Garnier (24) y su madre Mariel Zamudio (50) tiene un único detenido. Se trata de Pablo Laurta , quien fue capturado el domingo, en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba huir hacia Uruguay junto a su hijo.

Este lunes, un vecino del barrio de Villa Serrana, Córdoba , la localidad donde ocurrió el doble femicidio, reveló impactantes detalles sobre el crimen. “Eran las nueve de la mañana. Yo estaba trabajando en el patio trasero de mi casa cuando escuché una detonación”, detalló, en diálogo con TN.

“Hoy, con el diario del lunes, uno entiende lo que pasó, pero en ese momento no imaginé nada”, comentó el testigo. Y agregó: “No se escucharon gritos ni ruidos extraños, así que seguí trabajando”.

Tras la detonación, el testigo mencionó que vio a Pablo pasar caminando junto a su hijo. “Iban como si nada, tranquilos, como un padre que lleva a su hijo a la plaza. Doblaron por la calle Chimu y estuvieron un rato esperando un taxi. El coche llegó a los pocos minutos, se subieron y se fueron”, explicó.

Luego, ese mismo sábado por la tarde, el vecino contó que comenzó a alarmarse al escuchar las sirenas de la Policía. “Eran cerca de las siete cuando escuché sirenas de dos móviles policiales. Salí a la calle y un oficial me preguntó por Luna. Le dije que vivía al lado. Insistieron golpeando las manos, pero nadie salía. Les ofrecí llamar por teléfono: marqué tres veces a Luna y a su madre, pero los celulares daban apagado”, reveló.

Minutos después, los efectivos se encontraron con la escena del horror. “Entró la policía por el patio y enseguida vimos que algo grave había pasado. Los agentes nos hicieron retroceder. Fue entonces cuando nos enteramos de lo peor: Mariel estaba muerta en el patio, y más tarde supimos lo de Luna”, indicó.

En cuanto al detenido, sostuvo que lo conocía de hace meses y que es una persona peligrosa. “Sí, lo conocimos porque el año pasado, en octubre, tuvo una secuencia muy fea: estuvo varios días durmiendo sobre el tanque de agua de la casa, acosándola a Luna”, relató. Y agregó: “Era una persona peligrosa, con una mente calculadora. Todo indica que planificó lo que hizo”.

Por último, el vecino se mostró sumamente afectado por el brutal crimen que conmociona al país. “Es un dolor inmenso. Eran buenas personas, muy unidas. Luna era una madre dedicada, no se separaba nunca de su hijo, lo cuidaba todo el tiempo”, expresó con dolor.