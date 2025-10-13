Un arma, varios celulares y una billetera clave: qué encontraron en la habitación de Pablo Laurta

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba huir hacia Uruguay junto a su hijo tras cometer el doble femicidio, y allanaron su habitación.

Pablo Laurta está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50).

Las autoridades allanaron la habitación del hotel donde se hospedaba Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50). Durante el procedimiento, los efectivos hallaron varios elementos que pueden ser cruciales para la investigación.

Según trascendió, dentro de la habitación del Hotel Berlín de Gualeguaychú los agentes encontraron un arma Bersa calibre 380, cinco celulares, chips sueltos, dólares y la billetera del remisero que está desaparecido.

Este último elemento, sería la clave para confirmar que Laurta es el responsable de la desaparición de Martín Sebastián Palacios, quien lo llevó desde Entre Ríos hasta Córdoba.

Qué se sabe del remisero La última vez que tuvo contacto con su familia fue el miércoles 8 de octubre, cuando les comunicó que tenía un “traslado ejecutivo”. Desde aquel día, no volvió a comunicarse con su familia. Su su Toyota Corolla blanco fue hallado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres.