"Una manifestación demoníaca": los escabrosos posteos de Pablo Laurta, el doble femicida
Pablo Laurta está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50). Fue detenido el domingo en Gualeguaychú.
El domingo, Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba huir hacia Uruguay junto a su hijo tras el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50). Según trascendió, el hombre era militante activo de “Varones Unidos”, un grupo uruguayo conocido por negar la violencia de género y promover teorías sobre falsas denuncias.
En sus redes sociales, Laurta compartió varias publicaciones en la que se lo ve junto a su hijo a su expareja. “Que un niño no pueda continuar viviendo abrazado por el aprecio y cuidado mutuo de sus padres, es una tragedia familiar que suele darse a consecuencia de una manifestación demoníaca”, se lee en uno de los posteos que compartió en su cuenta de X.
Te Podría Interesar
“Quienes somos padres, debemos cuidarnos especialmente de que la codicia, la lujuria y la vanidad no nos induzcan a destruir el sagrado vínculo de confianza entre padre y madre que es el lazo fundamental para mantener a nuestra familia sana y unida”, continúa la publicación, la cual está acompañada de una foto de él junto a su hijo.
El posteo de Pablo Laurta sobre su expareja
“Cada uno sueña con una mujer distinta. Yo sueño con la que Dios me iluminó para ver radiante entre todas. La que me cuida y me ampara, como diría Neruda, en la tierra de su alma y la cruz de sus brazos. La que es capaz de jugársela y sacrificarse todos los días por nosotros”, decía otra de las publicaciones, la cual está dedicada a Luna, una de las víctimas del doble femicidio.
Qué es "Varones Unidos"
En su sitio web, el colectivo plantea una agenda centrada en denunciar lo que considera “falsas acusaciones” de violencia de género y en visibilizar “problemas que afectan al sexo masculino”, como el fraude parental, el aislamiento social o la discriminación judicial.
En la cuenta oficial de X del movimiento, el posteo fijado era un artículo titulado: “El caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”. En ese texto, el grupo defendía al ahora detenido y lo presentaba como víctima de una supuesta persecución judicial por parte de su expareja.