"Una manifestación demoníaca": los escabrosos posteos de Pablo Laurta, el doble femicida

El domingo, Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba huir hacia Uruguay junto a su hijo tras el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50). Según trascendió, el hombre era militante activo de “Varones Unidos”, un grupo uruguayo conocido por negar la violencia de género y promover teorías sobre falsas denuncias.

En sus redes sociales, Laurta compartió varias publicaciones en la que se lo ve junto a su hijo a su expareja. “Que un niño no pueda continuar viviendo abrazado por el aprecio y cuidado mutuo de sus padres, es una tragedia familiar que suele darse a consecuencia de una manifestación demoníaca”, se lee en uno de los posteos que compartió en su cuenta de X.

“Quienes somos padres, debemos cuidarnos especialmente de que la codicia, la lujuria y la vanidad no nos induzcan a destruir el sagrado vínculo de confianza entre padre y madre que es el lazo fundamental para mantener a nuestra familia sana y unida”, continúa la publicación, la cual está acompañada de una foto de él junto a su hijo.

Pablo Laurta posteo @tauramanso - X El posteo de Pablo Laurta sobre su expareja “Cada uno sueña con una mujer distinta. Yo sueño con la que Dios me iluminó para ver radiante entre todas. La que me cuida y me ampara, como diría Neruda, en la tierra de su alma y la cruz de sus brazos. La que es capaz de jugársela y sacrificarse todos los días por nosotros”, decía otra de las publicaciones, la cual está dedicada a Luna, una de las víctimas del doble femicidio.

Pablo Laurta X @tauramanso - X Qué es "Varones Unidos" En su sitio web, el colectivo plantea una agenda centrada en denunciar lo que considera “falsas acusaciones” de violencia de género y en visibilizar “problemas que afectan al sexo masculino”, como el fraude parental, el aislamiento social o la discriminación judicial.