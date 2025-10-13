Encontraron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si es el remisero que trasladó a Pablo Laurta
Los investigadores sospechan que Pablo Laurta, el doble femicida, habría sido el último pasajero de Martín Sebastián Palacios.
En las últimas horas, un cadáver fue hallado en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. La Justicia investiga si se trata de Martín Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta hasta Córdoba. Una cámara de seguridad registró a ambos el pasado 7 de octubre.
El cuerpo fue encontrado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos. Cabe destacar que el domingo, los investigadores hallaron incendiado el Toyota Corolla de Palacios, en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo…