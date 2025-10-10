Femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia reveló la verdadera causa de muerte

Los peritos descartaron la hipótesis de que Daiana Mendieta habría muerto de un disparo. En tanto, Gustavo Brondino permanece detenido.

La autopsia realizada a Daiana Mendieta, la joven que fue hallada sin vida en Entre Ríos, ha determinado que la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza, desestimando la hipótesis inicial de un disparo.

Según el informe preliminar de los peritos, el impacto fue producido por un objeto contundente y con punta. El estudio forense se realizó en la morgue judicial de Oro Verde y descartó que el daño en la cabeza fuera causado por un orificio de bala, como se había especulado al inicio de la investigación.

En un primer momento, se pensó que el golpe en la cabeza podía haber sido causado por un disparo, debido a la apariencia de la lesión. Sin embargo, los peritos aclararon que no se trató de un proyectil de arma de fuego. Este hallazgo modifica el curso de la investigación, que inicialmente apuntaba a un asesinato por disparo, y permite un enfoque más preciso en la búsqueda del objeto utilizado para el ataque.

Pino, el único detenido por el crimen de Daiana Mendieta NA Quién es "Pino", el único detenido por el femicidio de Daiana El fiscal a cargo, Emilce Reynoso, también espera los resultados de las pericias realizadas a la camioneta Toyota Hilux blanca de Gustavo “Pino” Brondino, el único detenido por el crimen. En el vehículo se hallaron manchas hemáticas, lo que podría aportar más evidencia sobre su implicación en el hecho. Brondino, de 55 años y trabajador agropecuario, es la última persona que tuvo contacto con la víctima antes de su muerte.