La dura despedida del novio de Daiana Mendieta, la joven que fue encontrada sin vida en Entre Ríos

Luego del hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 22 años en Gobernador Mansilla, en un caso que ya tiene un detenido. La pareja de la joven la despidió por redes.

Daiana Mendieta fue hallada sin vida este viernes y su novio Juan Manuel la despidio con un sentido mensaje por redes sociales.

La localidad de Gobernador Mansilla, en Entre Ríos, se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada sin vida con un disparo en la cabeza. Mientras avanza una intensa investigación, que ya tiene un detenido, su novio, Juan Manuel Estallo, la despidió con un sentido mensaje en redes sociales.

Mendieta había desaparecido el viernes por la noche, cuando fue vista por última vez saliendo de su domicilio en el vehículo de su madre. Este martes, su cuerpo fue encontrado en un aljibe.

La desgarradora despedida del novio de Daiana Mendieta “Daianita, mi amorcito, como nos decíamos, no tengo palabras para describir el dolor que se siente. Solo puedo decir que te voy a recordar y te voy a llevar siempre en mi corazón. El poco tiempo que pudimos estar juntos lo disfruté hasta el último segundo, siempre divertida y de buen humor”, comenzó expresando su novio.

La despedida de Daiana Mendieta El desgarrador mensaje de despedida de Juan Manuel a Daiana. Juan Manuel Estallo agregó: “Nuestras largas charlas no se nos terminaban nunca, siento como si te hubiera conocido de toda la vida. En tan poquito tiempo llegué a quererte como ni siquiera te lo imaginás. Siempre, siempre vas a estar en mi corazón”, escribió, despidiendo a su pareja con un desgarrador mensaje.